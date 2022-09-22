Окупанти посилюють репресії на захоплених територіях. «Бабель» розповідає, як захистити свій смартфон і подбати про цифрову безпеку — максимально проста інструкція

Якщо людина перебуває в окупації, що їй варто першочергово зробити зі своїми гаджетами?

Спочатку треба зрозуміти, від чого саме ми хочемо захиститися. На частині окупованих територій, як-от у Херсоні, увесь інтернет трафік йде через росію, бо там працюють тільки російські провайдери. Тому треба зважати на ризики — є різниця в небезпеці, коли ви читаєте українські сайти та коли ви зʼясовуєте інформацію про переміщення ворожих військ.

Є прості правила, які підходять усім. Варто користуватися перевіреними сайтами, де ви чітко можете простежити, хто розробник. Інші можуть збирати занадто багато інформації про вас. Спілкуйтеся зашифрованими каналами звʼязку — підійдуть месенджери WhatsApp і Signal, інформацію там неможливо перехопити. Щоб ваш трафік не відстежувався, можна використовувати VPN. Але не треба завантажувати перший-ліпший VPN з пошуковика. Краще використовувати платний VPN — наприклад, TunnelBear чи NordVPN. Із безкоштовних ми рекомендуємо Psiphon.

Мобільний голосовий звʼязок (звичайні дзвінки, смс-повідомлення) надзвичайно вразливий та повністю контролюється окупантами, так само як інфраструктура мобільного оператора. Тому чутливу інформацію не треба передавати телефоном, якщо ви чи ваш співрозмовник вимушено користуєтеся російським мобільним оператором.

Але ці правила — не панацея. На жаль, ситуація на окупованих територіях постійно змінюється, ми не знаємо достеменно, що там відбувається.

Якщо людина в окупації хоче прочитати українські сайти, як їй краще це зробити? Очистити історію чи використовувати режим приватності?

Обидва варіанти мають і плюси, і мінуси. Якщо ви заходите через режим приватності, провайдер все одно отримує інформацію. Вам просто потім не потрібно вручну чистити історію браузеру. Узагалі, треба взяти за звичку щоразу, коли ви заходите у браузер, потім очищати історію, неважливо, з якого вікна ви заходили — анонімного чи ні. Якщо ж ви хочете, щоб у провайдера не було інформації, на які саме сайти ви заходили, — тоді тільки VPN. Але й тут є ризик — наприклад, при огляді вашого телефону окупантів може зацікавити, чому у вас стоїть VPN. І це може теж стати приводом для арешту.

А якщо читати тільки телеграм-канали? Провайдер теж знатиме, на які саме я заходжу?

Ні. Провайдер лише бачитиме, що ви зайшли в телеграм. Тому читати канали там може бути цілком безпечно. Але не забувайте, що в телеграмі теж є історія пошуку, яку треба регулярно очищати. І, звісно, не підписуватися на українські телеграм-канали, щоб це не побачили при обшуку.

А месенджер телеграм можна використовувати чи краще не треба?

Телеграм — це не шифрований месенджер. Тому дуже чутливі дані ним краще не передавати, бо вони можуть зберігатися на серверах. А якщо хтось зламає акаунт, він отримає доступ до всього листування.

Але існує багато телеграм-ботів від української влади, в яких закликають надсилати інформацію про окупантів, колаборантів, переміщення техніки. Чи варто тоді ними користуватися?

Це хороше запитання. Думаю, тут кожен сам для себе зважує ризики. Якщо ви вже вирішили використати такого бота, усю інформацію треба одразу видалити. Тобто передали фото — видалили його, видалили бота з контактів та очистили історію пошуку. До речі, про фото. Перевірте, чи підвʼязаний ваш телефон до хмар — наприклад, до «Google фото». Якщо так, то не забувайте видаляти фото звідти, як і з папки «нещодавно видалені» на смартфоні.