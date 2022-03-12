Дивлюся кадри з українських міст, які бомблять, обстрілюють і беруть в облогу. Що ж робити, якщо таке буде й у нас? Не панікувати. Так, це важко, але правила виживання допоможуть

Повітряна тривога! Паніка! Що робити?

Не панікувати. Найпростіший порядок дій такий:

Вимкніть світло та електроприлади у квартирі або домі, перекрийте газ та воду.

Закрийте штори.

Ідіть до найближчого укриття.

Якщо такої можливості немає — знайдіть у хаті місце біля несучих стін, найкраще, щоб між вікнами й вами було ще дві стіни. Перша візьме на себе ударну хвилю, друга — захистить від уламків.

За можливості попередьте сусідів.

А якщо тривога застане мене прямо на вулиці? Йду, а тут вибух?!

Треба лягти на землю обличчям донизу та прикрити голову руками.

Якщо поруч є канава чи будь-яке місце, яке може захистити як окоп — лягайте туди.

Якщо поруч паркан, то краще лягати під нього — він може захистити від уламків.

Не поспішайте покидати укриття, коли все затихло, почекайте хоча б 5 хвилин.

Не заходьте у пошкоджені будівлі.

Допоможіть пораненим, якщо вони поруч.

Як мені допомогти пораненим? Я не лікар, нічого такого не вмію.

Важливо надати хоча б першу допомогу до того, як зможе прибути лікар. Якщо ви бачите поранену людину з відкритою раною, то можете зробити ось що:

промити рану водою, краще під струменем, якщо є можливість;

стиснути краї рани пальцями;

обробити рану 3% перекисом водню (завжди краще носити з собою);

покласти на рану шматок бинта чи стерильної серветки й міцно замотати бинтом;

після цього прикласти до рани лід або щось заморожене, якщо є можливість.

А якщо після обстрілів доведеться йти через пожежу?

У такому разі важливо захистити органи дихання, адже люди частіше гинуть не від вогню, а від чадного газу. Треба закрити рот і ніс тканиною, бажано вологою.

І пересуватися плазом або низько нахилившись, бо чадний газ завжди підіймається нагору.

Що робити, якщо в будинку трапиться обвал? Як виживати?

По-перше, проаналізуйте власний стан, з’ясуйте, чи не зламані кінцівки, чи можете ви їх вивільнити з-під завалу. Треба уважно оцінити обставини. Якщо треба розібрати завал, то спочатку варто з’ясувати, як саме він тримається, щоб не зачепити, наприклад, шматок стіни, який тримає уламки. Найкраще просто кликати на допомогу, зателефонувати, якщо є можливість, стукати по трубах та іншими засобами давати знати, що ви під завалом.

За можливості треба надати собі першу медичну допомогу.

Гаразд, із екстреними випадками розібралися. А якщо місто буде в облозі? Найбільше непокоїть вода. Що робити, якщо її не буде?

Зробіть запаси, поки вона є. Наберіть води в усі можливі ємності. Також можна тримати воду у ванні, зливаючи, коли треба нею скористатися. Якщо вода в трубах вже зникла, то взяти її можна у найближчих бюветах, колодязях, шахтних колодязях. Заздалегідь дізнайтеся, де поруч з вами є такі місця. Міська влада може облаштувати пункти розливу питної води, тож стежте за повідомленнями. У найскрутнішій ситуації можна топити сніг та зливати воду з труб нижніх поверхів багатоповерхівок.

Важливо! Воду з бюветів та колодязів слід кип’ятити не менше десяти хвилин. А тримати всю воду краще у закритих ємностях. З відкритих водойм беріть воду лише для технічних цілей, а не для пиття чи приготування їжі.

А електропостачання?

На жаль, електричним струмом не запасешся, якщо його немає, то відновити його можуть лише комунальні служби. Добре, якщо у вас є генератор та паливо до нього. За можливості треба запастися різними батарейками, павербанками та іншими зовнішніми джерелами.

Важливо! Відсутність електропостачання призведе до того, що зупиняться котельні, в оселях стане холодно. Тож треба заздалегідь подумати про теплі речі, пледи, ковдри та інші засоби обігріву.

Так, зараз досить холодно. Як мені не замерзнути взагалі?

Не треба намагатися «зігрітися» алкоголем, він лише змінює відчуття, але не робить тілу тепліше. Також варто деякий час не курити тютюн, щоб не звужувати судини. За можливості випийте гарячого чаю чи іншої теплої рідини. Не варто розтирати ноги на руки, це насправді не допомагає організму зігрітися. Краще виконати прості фізичні вправи, просту фізкультурну розминку — рухи руками та ногами. Відігріти кінцівки також краще під ковдрою.

Найкраще намагатися уникнути переохолодження заздалегідь. Якщо десь змокли, промочили одяг — якнайшвидше змініть його. Подбайте, щоб у вас завжди були зігріті кінцівки, шия та голова, шарф та рукавиці завжди доречні. Уникайте протягів та лягайте спати в підвалі лише на ковдру чи каремат.

А якщо ще й газу не буде? Як же готувати їжу?

Головна порада тут — кооперуйтеся з сусідами. Не тільки для приготування їжі, а й взагалі для всього. У містах в облозі люди разом організовують польові кухні на вулиці, обмінюються продуктами, акумуляторами та паливом. Якщо комунальні служби не можуть допомогти, то людям залишається допомагати одне одному. Спілкування — це й психологічна підтримка, розуміння того, що ви не самі в будинку, на вулиці, у місті та взагалі в біді.

Найкраще почати знайомитися з сусідами та домовлятися про спільні дії вже зараз.

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