За свята я звик спати абияк і зараз схожий на зомбі. Як знову стати людиною і повернути звичний режим сну — поради для найсонніших

Отже, все погано. З чого почати?

Тут одкровень не буде. Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той самий час. Наприклад, лягти о 22—23 годині, а прокинутись близько 6—7 години.

Щоправда, цим варто було зайнятися за кілька днів до першого робочого дня. Ну, нічого, попереду вихідні. Тож постарайтеся раніше лягти спати в найближчу пʼятницю і суботу, а потім — не валятися в ліжку до обіду. І запамʼятайте цю пораду на майбутні довгі вихідні чи відпустку.

Фахівці рекомендують в ідеалі щодня лягати в ліжко в один і той самий час, навіть у вихідні. Це допомагає боротися з «соціальним джетлагом» — невідповідністю між природними циклами сну протягом робочого тижня та у вихідні. Особливо гостро «соціальний джетлаг» відчувається взимку через нестачу сонячного світла, яку ми відчуваємо через графік роботи та недостатнє перебування на вулиці. І чим більша така невідповідність, тим шкідливіша вона для здоровʼя — проблеми з серцем, зайва вага, депресія.

Циркадні ритми сну або біологічний годинник людини взагалі повʼязані з нашою соціальною поведінкою. Наприклад, у доіндустріальну епоху більшість людей по всьому світу тисячоліттями практикувала нічний сон у дві зміни: зо дві години у проміжок між 8 та 11 вечора, і потім з першої-другої години ночі до пʼятої-шостої ранку. Цей період неспання використовували для різних домашніх справ, спілкування та сексу. Під такий ритм підлаштовувалась і християнська церква — певні молитви впроваджувались саме для пари вільних нічних годин.

З поширенням штучного освітлення у ХІХ столітті циркадні ритми людей змінилися, і вони почали поступово відмовлятися від такого «двохфазного» сну. Сьогодні подібну звичку можна зустріти у деяких племен, яких не торкнувся технічний прогрес, і, можливо, у вас після довгих свят та ненормованого денного сну.

А можна поспати вдень, щоб надолужити втрачене?

Поки ви не повернулися до звичного режиму, від цього краще відмовитись. Але якщо зовсім несила, то можна, але не більше 30—45 хвилин. Інакше ви знову не зможете нормально заснути увечері та прокинутися вранці.

Скільки взагалі людям треба спати?

Здоровій дорослій людині зазвичай достатньо 7—8 годин. Молодшим і людям із хронічними захворюваннями потрібно близько 9 годин. Але є люди з генетичними особливостями, яким достатньо 5—6 годин.

Це не означає, що можна засинати на цей час у будь-який період доби. Більшість сну має припадати на вашу «біологічну ніч». Щоб зрозуміти, скільки часу вам потрібно спати, спробуйте провести експеримент: лягайте спати в один і той самий час, але вставайте без будильника. За пару-трійку днів ви зрозумієте, скільки часу вам потрібно, щоб нормально висиплятися.

Здається, в спальні я можу робити все що завгодно, тільки не спати. Як бути?

Не виключено, що ви просто забули, що ваша спальня насамперед має бути місцем для сну. І щоб нормально виспатися, звідти треба прибрати все зайве.

Насамперед, віднесіть в іншу кімнату або приберіть подалі від ліжка смартфони, ноутбуки, планшети та інші гаджети. А щоб не проспати підйом, купіть звичайний будильник — його не поскролиш перед сном.

Засинати під фільм або серіал — теж погана ідея. Інтенсивне блакитне світло, яке випромінюють гаджети, заважає сну. Гортати стрічку новин перед сном також не варто. Ви можете не помітити, як вас затягне «думскролінг» — звичка шукати погані новини. Що це таке і як із цим боротися — читайте за посиланням нижче.