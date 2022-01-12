За праздники я привык спать как попало и сейчас похож на зомби. Как снова стать человеком и вернуть привычный режим сна — советы для самых сонных

Итак, все плохо. С чего начать?

Здесь откровений не будет. Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Например, лечь в 22—23 часа, а встать в районе 6—7 часов.

Правда, этим стоило заняться за несколько дней до первого рабочего дня. Ну ничего, впереди выходные. Так что постарайтесь пораньше лечь спать в ближайшую пятницу и субботу, а потом — не валяться в кровати до обеда. И запомните этот совет на будущие длинные выходные или отпуск.

Специалисты рекомендуют в идеале каждый день отправляться в постель в одно и то же время, даже по выходным. Это помогает бороться с «социальным джетлагом» — несоответствием между естественными циклами сна в течение рабочей недели и по выходным. Особенно остро «социальный джетлаг» ощущается зимой из-за недостатка солнечного света, который мы испытываем из-за графика работы и недостаточного пребывания на улице. И чем больше такое несоответствие, тем вреднее оно для здоровья — проблемы с сердцем, лишний вес, депрессия.

Циркадные ритмы сна или биологические часы человека вообще связаны с нашим социальным поведением. Например, в доиндустриальную эпоху большинство людей по всему миру тысячелетиями практиковало ночной сон в две смены: пару часов в период с 8 до 11 вечера и потом с часу-двух ночи до пяти-шести утра. Промежуток бодрствования использовали для разных домашних дел, общения и секса. Под такой ритм подстраивалась и христианская церковь — определенные молитвы предписывались именно для пары свободных ночных часов.

С распространением искусственного освещения в XIX веке циркадные ритмы людей изменились, и они стали постепенно отказываться от такого «двухфазного» сна. Сегодня подобную привычку можно встретить у некоторых племен, которых не коснулся технический прогресс, и, возможно, у вас после длинных праздников и ненормированного дневного сна.

А можно поспать днем, чтобы наверстать упущенное?

Пока вы не вернулись в привычный режим, от этого лучше отказаться. Но если совсем невмоготу, то можно, но не больше 30—45 минут. Иначе вы опять не сможете нормально заснуть вечером и проснуться утром.

Сколько вообще людям нужно спать?

Здоровому взрослому человеку обычно достаточно 7—8 часов. Более молодым и людям с хроническими заболеваниями нужно около 9 часов. Но есть люди с генетическими особенностями, которым достаточно и 5—6 часов.

Это не означает, что можно засыпать на этот период в любое время суток. Большая часть сна должна приходиться на вашу «биологическую ночь». Чтобы понять, сколько времени вам нужно спать, попробуйте провести эксперимент: ложиться спать в одно и то же время, но вставать без будильника. Через пару-тройку дней вы поймете, сколько времени вам нужно для того, чтобы нормально высыпаться.

Кажется, в спальне я могу делать все что угодно, только не спать. Как быть?

Не исключено, что вы просто забыли, что ваша спальня в первую очередь должна быть местом для сна. И чтобы нормально выспаться, оттуда нужно убрать все лишнее.

Первым делом, унесите в другую комнату или хотя бы уберите подальше от кровати смартфоны, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. А чтобы не проспать подъем, купите обычный будильник — его не поскроллишь на сон грядущий.

Засыпать под фильм или сериал — тоже плохая идея. Интенсивный голубой свет, который излучают гаджеты, мешает сну. Листать ленту новостей перед сном также не стоит. Вы можете не заметить, как вас затянет «думскроллинг» — привычка искать плохие новости. Что это такое и как с этим бороться — читайте по ссылке ниже.