Хочу купити ноутбук, але не хочу морочитися, якщо він раптом зламається. А якщо я випадково проллю на нього каву? Як вибрати та захистити ноутбук без головного болю — пояснюємо разом із Lenovo

Так, базове правило я знаю: ноутбук або компактний, або продуктивний. Правильно?

Такі правила діяли ще кілька років тому. Але тепер світ стає все більш мобільним: люди хочуть працювати і вчитися в будь-якому місці та в будь-який час доби, і при цьому вирішувати різноманітні складні завдання. А пандемія коронавірусу, точніше, повʼязаний з нею перехід на віддалену роботу, лише посилила цей тренд.

Сучасні технології дійшли до того, що геймерські ноутбуки можуть бути портативними, а ультралегкі — досить продуктивними. Єдине, що не змінилося — такі «гібриди» коштуватимуть дорого.

Тому для початку визначтеся, для яких завдань вам потрібен ноутбук: для офісу, навчання, роботи з 3D-графікою, відео та фото, обробки великих даних, для ігор або ж просто для дому, щоб подивитися фільми, посидіти в соцмережах та дрібної роботи різних додатках і програмах.

А на що звертати увагу, якщо я вибираю ноутбук для певних завдань?

Від ноутбука для навчання високої продуктивності зазвичай не очікують. Тут будуть важливими інші пріоритети: легкість (менш ніж 2 кг); ємний акумулятор, щоб не доводилося постійно шукати розетку (вище за 40 Вт*год); дисплей, від якого не втомлюються очі (наприклад, модель з матовим дисплеєм). Вибирайте ноутбук із жорстким диском SSD. Не вдаючись у технічні деталі, скажемо просто: він менше споживає енергії, довше прослужить і головне — працює у 10 разів швидше, ніж звичайний HDD. Щодо оперативної памʼяті, то мінімум 4 Гб, але краще 8 Гб.

Приблизно такі параметри підійдуть і для офісного ноутбука, особливо якщо плануєте брати його з собою на зустрічі або у відрядження. Якщо ж він просто стоятиме на вашому робочому столі, то можна підібрати модель з діагоналлю дисплея 15,6 дюйма.

Для ігрового ноутбука важливі процесор та відеокарта. Характеристики можуть бути приблизно такими: 16—32 Гб оперативної памʼяті; дискретна, тобто додаткова, відеокарта з 6—8 Гб памʼяті; процесор з 6—8 ядрами; дисплей мінімум Full HD 1920 на 1080 пікселів; жорсткий диск (звісно, краще SSD) обʼємом від 256 Гб до 1 Тб.

Для архітекторів, дизайнерів, програмістів, інженерів, учених та інших професій, які передбачають складні обчислення або роботу з графікою, потрібен потужний професійний ноутбук. Важливі параметри ноутбука для програмістів та інженерів — процесор та памʼять, для роботи з відео та 3D-графікою — потужна відеокарта, а фотографам та дизайнерам буде важливий дисплей, який якісно передає кольори.

Такі професійні ноутбуки зазвичай називають мобільними робочими станціями, і коштують вони недешево. Якщо ви, приміром, дизайнер-початківець, то для початку вам підійде конфігурація ігрового ноутбука. А якщо ви професіонал, який працює з серйозними масштабними проєктами, то, напевно, і без нас чудово розумієтеся на тому, які параметри для вас важливі. Єдине, що можемо порадити — звернути увагу, наприклад, на нове покоління мобільних робочих станцій ThinkPad P1, ThinkPad P15 та ThinkPad P17 від Lenovo.

А чи можна якийсь середній оптимальний варіант?

Звісно! Багато хто й обирає саме такий ноутбук, який підходив би і для дому, і для не найпередовіших ігор, і для не суперскладних робочих завдань. У цьому випадку зверніть увагу на такі характеристики:

Діагональ: 15,6 дюйма з матовим екраном, щоб не втомлювалися очі. Якщо плануєте часто носити його з собою, то можна взяти з меншою діагоналлю, наприклад, 14 дюймів.

15,6 дюйма з матовим екраном, щоб не втомлювалися очі. Якщо плануєте часто носити його з собою, то можна взяти з меншою діагоналлю, наприклад, 14 дюймів. Процесор: підійде Intel Core i5. Тут варто звертати увагу на покоління процесора — чим вище, тим краще. Визначається за першою цифрою у назві. Наприклад, процесор Intel Core i5- 9 200U — це девʼяте покоління, Intel Core i5- 11 35G7 — одинадцяте. Найновіше наразі — 12 покоління.

підійде Intel Core i5. Тут варто звертати увагу на покоління процесора — чим вище, тим краще. Визначається за першою цифрою у назві. Наприклад, процесор Intel Core i5- 200U — це девʼяте покоління, Intel Core i5- 35G7 — одинадцяте. Найновіше наразі — 12 покоління. Оперативна памʼять: оптимально 8 Гб. Але що більше, то краще.

оптимально 8 Гб. Але що більше, то краще. Жорсткий диск: звісно ж SSD, обʼємом від 128 Гб та вище. Тут усе просто: що більший обʼєм, то більше на ньому вміститься будь-яких програм, ігор та інших даних.

звісно ж SSD, обʼємом від 128 Гб та вище. Тут усе просто: що більший обʼєм, то більше на ньому вміститься будь-яких програм, ігор та інших даних. Відеокарта: краще обійтися вбудованою та не брати з додатковою дискретною. Це не лише зайві кошти та додаткова вага, а й можливі проблеми з перегрівом, з яким іноді не справляються компактні системи охолодження у ноутбуках.

Щоб спростити завдання, ось добірка ноутбуків зі схожими характеристиками на сайті Lenovo.

Гаразд, я обираю Lenovo. А чи є додаткові «прянички»?

Почнімо з базового рівня Carry-in. Якщо у вашого ноутбука зʼявилися технічні проблеми, його відремонтують за 5—14 робочих днів. А ще дадуть пристрій на заміну, поки ваш буде в ремонті. Для цього потрібно: зателефонувати до кол-центру, після консультації з оператором відвезти ноутбук у сервісний центр або викликати курʼєра, попередити оператора, якщо потрібен пристрій на заміну.

Наступний вид послуги — це виїзний сервіс Onsite. З ним можна не перейматися доставкою пристрою в сервісний центр і назад. Якщо з роботою ноутбука щось пішло не так, телефонуйте у кол-центр. Можливо, проблема нескладна, тоді фахівець допоможе вам розібратися з нею в телефонному режимі. Якщо не вийде, то фахівець сам до вас приїде і спробує все полагодити на місці. Або ж замовить потрібну деталь і знову приїде з нею до вас. У цій послузі також є опція «замовити ноутбук на заміну», наприклад, якщо потрібної деталі доведеться чекати кілька днів.

А якщо мені потрібно перевстановити Windows, налаштувати антивірус або оновити драйвери?

Ні, ці послуги стосуються лише технічних проблем. Наприклад, проблем з жорстким диском, відеокартою, батареєю тощо.