Зацвіла амброзія і я не можу нормально дихати. Алергія — це на все життя чи її можна вилікувати? А скільки коштує терапія? Пояснюємо разом з лікарем-алергологом

Чому взагалі виникає алергія?

Алергія ― це надмірна реакція організму на речовини, які зазвичай не завдають йому шкоди. На що саме людина матиме алергію та наскільки сильною вона буде, залежить від особливостей організму, від розвитку імунної системи і від генетики. Якщо один із батьків має алергічне захворювання, то висока ймовірність, що його матиме і дитина. Однак, навіть якщо серед ваших близьких родичів немає алергіків, розслаблятися не варто.

Як зрозуміти, що в мене алергія саме на амброзію, а не на щось інше?

Разом з амброзією квітнуть, наприклад, соняшники й полин ― алергія може бути й на них. Щоб дізнатися про конкретну причину своїх проблем, потрібна діагностика.

Тести на алергію бувають різні і переважно вони малоприємні. Наприклад, у лабораторії можуть бризкати спреєм із алергеном в ніс чи рот і відстежувати реакцію організму. Можуть подряпати шкіру з внутрішнього боку передпліччя, нанести туди рідину з алергеном, і якщо ділянка почервоніє, значить, алерген спричинює подразнення. Однак у цих тестів є серйозне обмеження: їх не роблять у період, коли пацієнт страждає від алергії, щоб не погіршувати його стан ще більше.

У період загострення є інший спосіб діагностики алергії на амброзію — лікар бере кров і перевіряє її на наявність антитіл до алергенів. Коштує такий тест від 300 до 500 гривень залежно від лабораторії. Можна провести комплексну перевірку, приміром, на девʼять алергенів пилку різних бурʼянів. Це обійдеться в трохи більше як 1 200 гривень. Також існує тест ALEX-2 одразу на 295 алергенів — від шерсті котів до фруктів. Він коштує близько чотирьох тисяч гривень.

Чим особлива амброзія? Чому алергія на неї така повсюдна і страшна?

Коротка відповідь — від амброзії не сховатись, вона усюди. Це така собі рослина-рейдер, яка захоплює території довкола з шаленою швидкістю. Якщо на початку минулого століття українською батьківщиною амброзії була нинішня Дніпропетровська область, то згодом вона захопила усі регіони країни.

Алергію спричинюють білки, які містяться в пилку амброзії. Усього їх відомо одинадцять, а головних два — Amb a 1 (алерген E) і Amb a 2 (алерген К). Коли пилок потрапляє на слизові — в ніс, в очі, в бронхи — запускаються реакції, які ми називаємо алергією: починається нежить, сверблять очі, першить горло.

Найбільш неприємне — одна рослина може продукувати від кількох мільйонів до кількох мільярдів зерен пилку (так, це дуже багато). І вітер розносить цей пилок на десятки і сотні кілометрів. Тож, якщо біля вашого дому не росте амброзія, це не означає, що в повітрі немає пилку.

«Амброзія належить до родини айстрових. Інші її члени — соняшник і полин. Ці рослини теж можуть викликати алергічні реакції, але зазвичай вони слабші: у них інакший пилок, який не так легко потрапляє в організм», ― пояснює Марія Кривопустова.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Так виглядає амброзія. Її часто плутають з іншою рослиною — канадським золотушником. Але в того листя цільне, квіти жовті, а пилок алергії не спричинює. Getty Images

Зрозуміло, пилок усюди, а врятуватися від нього можна?

Проста і не дуже дієва порада — звести до мінімуму контакт з пилком, тобто зі свіжим повітрям. Якщо це не варіант, треба знати кілька правил:

— менше гуляйте на вулиці в сухі та спекотні дні — у цей час концентрація пилку в повітрі найбільша;

— після дощу пилок «прибиває» до землі і дихати стає легше;

— після прогулянок завжди змінюйте весь одяг, приймайте душ, мийте голову і промивайте ніс соляним розчином — пилок треба прибрати повністю.

Є ще одна порада — виходити на вулицю ввечері, бо найбільше пилку амброзія випускає вранці і за день його концентрація в повітрі зменшується. Однак алерголог Марія Кривопустова каже, що для багатьох алергіків концентрація пилку — не головна причина дискомфорту. «Алергічна реакція не дуже дозозалежна. Якщо є чутливість до пилку амброзії, то буде його в повітрі більше чи менше — людина все одно реагуватиме».

Кажуть, тим, хто страждає від пилку амброзії, не варто їсти кавуни й дині. Це якась фантазія?

Ні, це правда. А ще деяким пацієнтам радять відмовитись від винограду, насіння соняшнику та чаїв з ромашкою й ехінацеєю. «Це називається перехресною алергією, ― пояснює Кривопустова. ― Усі ці продукти мають частину алергенних білків, які є й в амброзії. Тому від їх вживання теж можуть розвинутись алергічні симптоми». Щоб зрозуміти, від яких продуктів варто відмовитись, потрібно зʼясувати, на які саме білки амброзії у вас алергія.

Гаразд, на вулиці пилок амброзії буде ще довго. Є якась техніка, щоб захистити від нього приміщення?

Так, кондиціонери та очисники повітря зі спеціальними HEPA-фільтрами затримують частинки, в сотні разів тонші за людське волосся — зокрема й пилок. Зачиняйте вікна, вмикайте техніку, і якщо до цього були на вулиці — душ, новий одяг, сольовий розчин. Вам полегшає.

А як щодо таблеток?

Це називається симптоматичне лікування. Для послаблення алергічних реакцій застосовують антигістамінні препарати. Ці ліки бувають у формі таблеток, спрею в ніс, очних крапель. Який препарат потрібен саме вам, може вирішити лише лікар — він враховує тяжкість симптомів, вік пацієнта, особливості його здоровʼя і т. ін. Скажемо лише, що комусь такі ліки допомагають досить легко пережити період цвітіння амброзії, комусь — ні.

А ось тут давайте детальніше. Буває, що ліки, які раніше допомагали, більше не ефективні. Чому так?

Алергія мінлива. Якщо сьогодні в людини легкі симптоми ― чхання, незначний нежить, то наступного року вони можуть бути сильнішими, ще через рік може розвинутись бронхіальна астма, а тоді знову легше. Все дуже індивідуально. Звикання до препаратів не простежується, але, звісно, є сенс користуватися найсучаснішими і лише за порадою лікаря.

А повністю вилікувати алергію можна?

Так, метод називається алерген-специфічною імунотерапією (АСІТ), або ще алерговакцинацією. В організм людини вводять невеликі дози алергенів, поступово збільшуючи «навантаження», і він адаптується. Цей процес безпечний: дорослим його роблять без обмежень, дітям — із трирічного віку.

Напевно, це довго та дорого?

В середньому три роки, хоча значно краще має стати вже після першого року лікування. Ціна залежить від виробника препарату: тримісячний курс інʼєкцій українського препарату — це приблизно 3 000 гривень, а шість тижнів інʼєкцій іспанським препаратом ― від 4 000 гривень. Підтримуючий курс тривалістю до двох років ― 1 350 гривень на місяць. Посилань на клініки ми не даємо — ціни орієнтовні.

А результат назавжди чи лише на певний час?

Це залежить від особливостей організму і лікування — так, знову немає однозначної відповіді. «Іноді вже не так сильно виражені симптоми повертаються через десять років, інколи — через пʼять, ― каже Кривопустова. ― А якщо тести підтверджують, що пацієнт є хорошим кандидатом для імунотерапії, якщо він добре дотримується рекомендацій лікаря, симптоми можуть зникнути назавжди».

Стільки проблем через якийсь бурʼян. Держава не хоче якось вирішити цю проблему?

Вона намагається. На боротьбу з амброзією влада щороку виділяє окремий бюджет. В обласних центрах ідеться про десятки мільйонів гривень. Однак повністю перемогти шкідника майже неможливо: насіння амброзії може пролежати в сухому ґрунті десятки років і після цього успішно прорости. В деяких населених пунктах активісти власними силами знищують амброзію до початку її цвітіння — ось корисна карта, де можна знайти очищені зони й не тільки. Але справа ця не швидка: до повної перемоги над амброзією рослину треба кілька років косити, обробляти хімікатами й бажано засівати ділянку іншими рослинами.

Шкідлива амброзія відома всій країні, а корисний «Бабель» ― поки ні. Ваші донати допомагають нам зростати!