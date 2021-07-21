Хочу зареєструвати авто. Як це зробити? Скільки це коштує? — пояснюємо разом з WEST AUTO HUB

Навіщо взагалі реєструвати автомобіль?

Реєстрація авто документально підтверджує, що ви є його власником. Тільки після реєстрації вам видадуть свідоцтво про реєстрацію (тобто технічний паспорт) та унікальний номерний знак.

Законодавство забороняє їздити на власному авто без реєстрації. За порушення вас можуть оштрафувати: на 850 гривень за перше правопорушення та на 1 700 гривень — за повторне. Також вам можуть призначити близько 40 годин громадських робіт або вилучити авто за рішенням суду.

То як зареєструвати авто?

Реєстрація відбувається у два кроки. Спершу потрібно записатися в електронну чергу сервісного центру МВС: вам буде потрібно авторизуватися за допомогою сервісів «Банк ID» або «Дія ID», обрати послугу, зручний для вас час і зручний для вас сервісний центр МВС (вони є практично в усіх містах України). Ви отримаєте талон електронної черги з номером.

ВАЖЛИВО! Після реєстрації ви отримаєте номерний знак із кодом регіону. Код регіону буде відповідати області, в якій знаходиться обраний вами сервісний центр МВС.

Разом з авто вам потрібно прибути до сервісного центру. Якщо авто імпортоване з-за кордону на фізичну особу, вам знадобляться такі документи:

посвідчення митниці (підтверджує, що авто розмитнене), оригінал вантажно-митної декларації та сертифікат відповідності, якщо авто імпортоване з-за кордону;

договір купівлі-продажу, якщо авто придбане у торговельній організації;

доручення, якщо ви продаєте авто, яке вам не належить;

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: у цьому свідоцтві має бути відмітка про те, що авто зняте з реєстрації за кордоном;

паспорт та ідентифікаційний код.

Зауважте — набір документів може змінюватися залежно від різних чинників, до прикладу, від суб’єкта звернення. Дізнатися детальну інформацію і отримати вичерпну консультацію у кожному конкретному випадку вам допоможуть спеціалісти компанії WEST AUTO HUB — звертайтеся.

Якщо авто вже було зареєстроване в Україні, вам потрібні такі документи:

старе свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт);

договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує право власності;

паспорт та ідентифікаційний код.

А який другий крок?

Експертний огляд. Спеціаліст МВС перевіряє відповідність фактичного стану, виду та маркування авто до його даних у документах. Висновок експертного дослідження прикріплюють до матеріалів реєстрації — він є обов’язковим.

Після всіх процедур вам залишиться почекати кілька годин, поки зареєструють усі документи, а потім забрати їх і машину.

Все? Я вже є повноцінним власником авто?

Так. Тепер ваше авто зʼявилося в Єдиному державному реєстрі МВС. У ньому відображатимуться всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника та номерного знака, переобладнання. Однак, у пересічного водія доступу до цього реєстру немає. Перевірити автомобіль за VIN-кодом та справжність реєстраційних документів можна у особистому кабінеті водія на сайті Головного сервісного центру МВС України.

Скільки коштує реєстрація авто у 2021 році?

Вам доведеться сплатити вартість виготовлення свідоцтва про реєстрацію, номерних знаків та послуг сервісного центру. Сумарно це коштуватиме близько 590 гривень за іноземне авто або 550 за вітчизняне.

Якщо це перша державна реєстрація в Україні (тобто авто в Україні ще не перепродавали), вам потрібно сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: 3—5 відсотків від митної вартості. Розмір збору залежить від мінімального розміру зарплати в Україні. На 2021 рік встановлено такі ціни:

якщо транспортний засіб коштує не більше 374 550 гривень — 3 відсотки від митної вартості;

якщо транспортний засіб коштує від 374 550 до 658 300 гривень — 4 відсотки від митної вартості;

якщо транспортний засіб коштує понад 658 300 гривень — 5 відсотків від митної вартості.

Якщо ви купуєте «люксове» авто (тобто авто вартістю понад 375 мінімальних зарплат) — доведеться сплатити транспортний податок: 25 тисяч гривень. Однак цей податок — справа податкової. Платити цю суму у сервісному центрі вам не доведеться. Якщо хочете перевірити, чи підпадає авто вашої мрії під цей податок, — ось перелік «люксу».