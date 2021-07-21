Хочу зарегистрировать авто. Как это сделать? Сколько это стоит? — объясняем вместе с WEST AUTO HUB

Зачем вообще регистрировать автомобиль?

Регистрация авто документально подтверждает, что вы являетесь его владельцем. Только после регистрации вам выдадут свидетельство о регистрации (то есть технический паспорт) и уникальный номерной знак.

Законодательство запрещает ездить на собственном авто без регистрации. За нарушение вас могут оштрафовать: на 850 гривен за первое правонарушение и на 1 700 гривен — за повторное. Также вам могут назначить около 40 часов общественных работ или изъять авто по решению суда.

Так как зарегистрировать авто?

Регистрация происходит в два этапа. Сначала нужно записаться в электронную очередь сервисного центра МВД: вам нужно авторизоваться с помощью сервисов «Банк ID» или «Дія ID», выбрать услугу, удобное вам время и удобный вам сервисный центр МВД (они есть практически во всех городах Украины). Вы получите талон электронной очереди с номером.

ВАЖНО! После регистрации вы получите номерной знак с кодом региона. Код региона будет соответствовать области, в которой находится выбранный вами сервисный центр МВД.

Вместе с авто вам нужно приехать в сервисный центр. Если авто импортируют из-за рубежа на физическое лицо, вам понадобятся следующие документы:

удостоверение таможни (подтверждает, что авто растаможено), оригинал грузовой таможенной декларации и сертификат соответствия, если авто импортируется из-за рубежа;

договор купли-продажи, если авто приобретено в торговой организации;

доверенность, если вы продаете авто, которое вам не принадлежит;

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства: в этом свидетельстве должна быть отметка о том, что авто снято с регистрации за рубежом;

паспорт и идентификационный код.

Важно — набор документов может меняться в зависимости от различных факторов, к примеру, от кто регистрирует авто — компания или обычный человек. Узнать подробную информацию и получить консультацию в каждом конкретном случае вам помогут специалисты компании WEST AUTO HUB — обращайтесь.

Если авто уже было зарегистрировано в Украине, вам нужны следующие документы:

старое свидетельство о регистрации (техпаспорт);

договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий право собственности;

паспорт и идентификационный код.

А какой второй шаг?

Экспертный обзор. Специалист МВД проверяет соответствие фактического состояния, вида и маркировки авто его данным в документах. Вывод экспертного исследования прикрепляют к материалам регистрации — он обязателен.

После всех процедур вам останется подождать несколько часов, пока зарегистрируют все документы, а потом забрать их и машину.

Все? Я уже полноценный владелец авто?

Да. Теперь ваше авто появилось в Едином государственном реестре МВД. В нем будут отображаться все изменения, происходящие с автомобилем: смена собственника и номерного знака, переоборудование. Однако, у рядового водителя доступа в этот реестр нет. Проверить автомобиль по VIN-коду и подлинность регистрационных документов можно в личном кабинете водителя на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Сколько стоит регистрация авто в 2021 году?

Вам будет необходимо оплатить стоимость изготовления свидетельства о регистрации, номерных знаков и услуги Сервисного центра. Суммарно это будет стоить около 590 гривен за иностранное авто или 550 за отечественное.

Если это первая государственная регистрация в Украине (то есть авто в Украине еще не перепродавали), вам нужно оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование: 3—5 процентов от таможенной стоимости. Размер сбора зависит от минимального размера зарплаты в Украине. На 2021 год установлены следующие цены:

если транспортное средство стоит не более 374 550 гривен — 3 процента от таможенной стоимости;

если транспортное средство стоит от 374 550 до 658 300 гривен — 4 процента от таможенной стоимости;

если транспортное средство стоит больше 658 300 гривен — 5 процентов от таможенной стоимости.

Если вы покупаете «люксовое» авто (то есть авто стоимостью более 375 минимальных зарплат) — придется уплатить транспортный налог: 25 тысяч гривен. Однако этот налог — дело налоговой. Платить эту сумму в сервисном центре вам не придется. Если хотите проверить, подпадает ли авто вашей мечты под этот налог, — вот перечень «люкса».