Джарилгач, Кінбурнська коса, Арабатська стрілка... Нудно і там уже всі були. Ось цілий список приморських курортів України, на яких вам точно варто побувати (поки там ще вільні пляжі)

Тендрівська коса

Де знаходиться? На узбережжі Чорного моря в Херсонській області, 650—700 км від Києва. Найближчі населені пункти: Залізний Порт з одного боку та Очаків — з іншого. Ось карта.

Як дістатися? Автомобільних доріг на косі немає, тож добиратися треба катером з Залізного Порту або з Очакова.

Чому варто туди поїхати? Найпопулярніші дикі пляжі Чорного моря — Кінбурнська коса та острів Джарилгач. Але Тендрівська коса не гірша. Колись Тендра та Джарилгач були одним цілим, грецькі колоністи називали цю косу «Ахіллів біг». Зараз коса — привабливе місце для любителів «дикого» відпочинку, з лазурними пляжами, прохолодною водою та різнобарвною фауною. Можна зустріти навіть диких коней.

Для туристів відкрита невелика частина коси з північного боку, все інше — територія закритого Чорноморського біосферного заповідника. На косі знаходиться Тендрівський маяк, споруджений ще у 1827 році.

Які ціни? Інфраструктури немає, туристичних баз та готелів — теж. Єдиний варіант — відпочинок з наметами на відкритій частині коси. Постійних катерних рейсів на косу теж немає, тож треба домовлятися на місці — в Очакові, Залізному Порту або Херсоні.

Бирючий Острів

Де знаходиться? У північно-західній частині Азовського моря в Херсонській області, 700—800 км від Києва. Найближче місто — Генічеськ. Ось карта.

Як дістатися? Катером з Генічеська або сушею з Кирилівки.

Чому варто туди поїхати? Коса Бирючий Острів входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку, але інфраструктура для туристів там є. Готелі, бази відпочинку, екскурсії в заповідник, маяк «Бирючий», унікальна природа та гарні пляжі — на косі можна відпочити як «диким» туристом, так і з комфортом.

Які ціни? В готелях та на базах відпочинку можна зняти номер або котедж від 1 800 до 8 000 гривень на день. На базі «Золотий берег», яка стоїть прямо на кордоні із заповідником, ціни можуть сягати 10 тисяч гривень, але є різні пропозиції. У приватних власників можна спробувати орендувати будинок чи кімнату від тисячі гривень. Окремо треба оплачувати екскурсії до природного парку, якщо є бажання подивитися на унікальну флору та фауну. Прайс-лист заповідника тут.

Білосарайська коса

Де знаходиться? На узбережжі Азовського моря в Донецькій області, 800 км від Києва. Найближчі населені пункти — Маріуполь, Ялта. Ось карта.

Як дістатися? З Маріуполя чи Ялти міжміським автобусом або на автомобілі.

Чому варто туди поїхати? Білосарайська коса та сусіднє село Мелекіне — популярне місце відпочинку для мешканців Донецької області. Тому тут багато готелів, баз відпочинку та приватних котеджів. На території коси та бухти Тараньої існує національній природний парк «Меотида», відомий великою кількістю видів птахів, зокрема й червонокнижних, які живуть там у природних умовах. Багато готелів та баз на косі пропонують послуги для любителів віндсерфінгу та кайтсерфінгу. Парк «Меотида» розділяється на дві великі зони — біля Білосарайської коси та на схід від Маріуполя до Новоазовська. З 2014 року Новоазовськ окупований «ДНР», тому в частину парку доступу немає.

Які ціни? Варіантів проживання чимало — від кімнат та невеликих готелів за 400 гривень на добу до готельних комплексів за 2—4 тисячі на добу, і більше. Але треба взяти до уваги, що готелі здебільшого розташовані під Маріуполем, у Ялті чи Урзуфі, тож до самої коси ще треба буде добиратися 10—20 кілометрів. Є готелі й на самій косі за 1—5 тисяч гривень на добу, але найчастіше їх треба бронювати за кілька місяців.

Тузлівські лимани, Приморське та Росєйка

Де знаходиться? На узбережжі Чорного моря в Одеській області, 500—600 км від Києва. Найближчі населені пункти — Татарбунари, Білгород-Дністровський, Приморське. Ось карта.

Як дістатися? Спочатку до Білгород-Дністровського, потім — до Татарбунарів чи Приморського маршрутками. Від Татарбунарів до лиманів найкраще взяти таксі. Ще один спосіб — автобусом «Одеса — Приморське» зі станції «Привоз», але зважайте, що це 3—4 години у не надто комфортабельному автобусі.

Чому варто туди поїхати? Тузлівські лимани — поки що не дуже популярне туристичне місце, але з кожним роком людей там усе більше. Тож у вас є шанс відпочити там, поки інших туристів ще дуже мало. Серед місцевих пам’яток — маяк «Шагани», споруджений у 1944 році, національний природний парк, станція екологів, сучасна реконструкція скіфської баби та пам’ятник пелікану. А у вересні на Тузлівські лимани починають приїжджати художники і писати тут пейзажі.

Окрема рекреаційна зона на лиманах — Росєйка в межах села Приморське з її лікувальними грязями та риболовлею.

Які ціни? Хоча це місце ще не дуже популярне, але певна інфраструктура є. Вздовж лиманів є бази відпочинку з готелями та котеджами, й не дуже дорогі — від 300 гривень на добу до 2—3 тисяч. Екскурсії парком треба окремо замовляти в екологів. Особливо цікавими вони будуть для любителів птахів — тут їх багато, а на станції покажуть, де саме за ними краще спостерігати.

Юрʼївка

Де знаходиться? На узбережжі Азовського моря в Донецькій області, 800 км від Києва. Найближчі населені пункти — Ялта, Урзуф, Мангуш, Маріуполь. Ось карта.

Як дістатися? Автомобілем зручно їхати з Запоріжжя через Мангуш. Автобусом — з Маріуполя, більшість автобусів до Урзуфа йдуть через Юрʼївку.

Wikipedia / Kamelot

Чому варто туди поїхати? Якщо на Білосарайській косі для вас надто людно та гучно, то краще доїхати до Юрʼївки. Тут спокійніше, дешевше, а пляжі майже такі самі. Зі сходу до села примикає той же національний парк «Меотида», зі Зміїного мису відкривається чудовий краєвид на Білосарайську та Бердянську коси. А ще обов’язково відвідайте Музей азовської мушлі, де вам розкажуть усе про місцевих молюсків.

Які ціни? В Юрʼївці та поблизу неї є кілька десятків різних готелів та баз відпочинку на будь-який гаманець, від 400 до 2 000 гривень за номер. Можна пошукати варіанти у приватному секторі, можна жити в наметі на території автокемпінгу за 20 гривень на добу.

Строганівка

Де знаходиться? На узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, 700—750 км від Києва. Найближчі міста — Мелітополь, Приморськ. Ось карта.

Як дістатися? Найближче — з Мелітополя по трасі, маршруткою, таксі чи власним авто. Зверніть увагу, що це лише дорога до села, потім треба їхати до моря ще 3—4 кілометри.

Чому варто туди поїхати? Синя глина! Строганівка відома своїми лікувальними грязями, а особливо глиною, якою лікують захворювання шкіри та знімають симптоми псоріазу. Глину неможливо купити чи привезти с собою додому, бо вона просто висохне, тому обмазуватись нею треба просто на узбережжі. А ще біля села широкі й не дуже залюднені пляжі та Олександрівський парк з різними монументами.

Які ціни? Біля Строганівки багато готелів, котеджів та баз за досить невисокими цінами — від 300 до 1 800 гривень за номер чи будинок на добу. Окремо можна замовити консультацію лікаря щодо лікування синьою глиною — до 500 гривень. Деякі готелі розташовані просто на узбережжі.

Лебедівка

Де знаходиться? На узбережжі Чорного моря в Одеській області, 500—600 км від Києва. Найближче місто — Білгород-Дністровський. Ось карта.

Як дістатися? Найкраще — на власному авто, бо Лебедівка знаходиться обабіч трас та популярних маршрутів. Але з Одеси та Білгород-Дністровського все ж ходять автобуси, хоча й не дуже часто.

Чому варто туди поїхати? Лебедівка добре підійде туристам, які хочуть відпочити на бессарабському Причорномор’ї, але Тузлівські лимани для них занадто «дикі». Це компактний курорт, з якого не треба виїжджати кудись іще. У Лебедівці одразу є і просто пляж, і нудистський пляж, і готелі з котеджами, і лікувальна блакитна глина, і рибалка, і кемпінг для наметів, і пристойні кафе. Тобто, якщо ви хочете приїхати на відпочинок у конкретну локацію й не покидати її до кінця відпустки, то це ваш вибір.

Які ціни? Досить багато готелів та баз відпочинку з різними цінами — від 300 до 2 000 гривень за ніч. Місце в кемпінгу — близько 100 гривень за добу. В кафе можна пообідати від 120 гривень на одного.

Южне

Де знаходиться? На узбережжі Чорного моря в Одеській області, 48 км на схід від Одеси, 10 км від Коблевого. Ось карта.

Як дістатися? З Одеси на авто за пів години або автобусом за годину.

Чому варто туди поїхати? Южне — це невелике місто, тому гарно підійде для тих, хто не любить «диких» місць та туризму з наметами. Від інших приморських міст області воно відрізняється чистотою, відсутністю старих пансіонатів без ремонту та відносно малою кількістю туристів — туди тільки пару років як почали їздити. В Южному кілька тематичних парків, багато нових комплексів для спорту та відпочинку, великий чистий пляж з прокатом сапбордів та іншими пропозиціями. Є пристойні ресторани та нічні клуби. Тож якщо вам потрібний міський пляжний відпочинок, то Южне — один із найкращих варіантів.

Але обережно, поблизу міста є берегова радіолокаційна станція, там відпочивати заборонено. Хоча деякі туристи все ж їдуть туди з наметами.

Які ціни? Готелі та комплекси відпочинку від 500 до 7 000 гривень за номер. А ще багато містян влітку виїжджають у села та на дачі, а свої квартири здають туристам, тож можна пошукати й такі варіанти від тих же 500 гривень.

Приморське (але інше)

Де знаходиться? На узбережжі Чорного моря в Одеській області, 600—700 км від Києва. Найближчі міста — Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Одеса. Ось карта.

Як дістатися? З Одеси — автобусом за чотири години, з Білгород-Дністровського — автобусом за дві години, або на таксі з Ізмаїлу.

Чому варто туди поїхати? Про Приморське біля лиманів ми вже говорили, а це інше — за лиманами, біля Вилкового та Дунайського біосферного заповідника. Там можна замовити екскурсію. Неподалік — село Шабо з його Центром культури вина, де можна замовити екскурсію з дегустацією. А ще Приморське — найпівденніший курорт української Бессарабії, тож туди доїжджають не всі й надто багато туристів тут не буває. На пляжі — віндсерфінг, кайтсерфінг, парасейлінг та інші розваги.

Які ціни? Екскурсії від 200—300 гривень, у Центрі культури вина — близько тисячі гривень, якщо дегустувати активно. Готелі та бази відпочинку від 400 до 6 000 гривень на добу, багато приватного житла в оренду. Зокрема й ферми-бринзарні з котеджами для гостей та інша бессарабська екзотика.