В Україні просто бум на електрокари. «Бабель» і West Auto Hub відповідають на нові запитання про машини, які не бояться бензину по 55 (і анічичирк про російські ракети!)

Хочу нову машину — що зараз популярне?

Насправді і зараз, і раніше більш популярні вживані авто. На початку 2023 року частка нових машин серед «електричок» була 15%, зараз менш як 14%. Але якщо ви хочете бути в цьому почесному клубі, можемо коротко описати тренди.

Перше, більшість нових «електричок» в Україні з Китаю — у жовтні їх частка була 83%. І мова не стільки про власне китайські бренди, скільки про відомі європейські, які мають заводи в Китаї та працюють на місцевий ринок. В Україну такі машини привозять неофіційні дилери, а найпопулярніші марки і моделі — Volkswagen ID.4 та ID.6, Toyota bZ4X і Honda e:NS1. Коштують «китайські європейці» дуже по-різному, але стартують приблизно від $23—35 тисяч. Найпопулярніші «вроджені китайці» — BYD Song Plus Zeekr 001 і MG 4. До вартості будь-якого авто з Китаю ще варто додати ціну перехідника для зарядок в Україні (від $100) та «перепрошивки» для розпізнавання наших станцій із загальним доступом. Однак у підсумку такий варіант все одно вийде суттєво дешевший за нову «електричку» з ЄС чи США. За щось зовні схоже на китайський Volkswagen ID.4 доведеться віддати щонайменше $40 тисяч.

Але ж китайці… Що там з якістю?

Не варто аж так скептично ставитися до «китайців». За останні роки вони значно прогресували. За ключовими технічними характеристиками умовний Volkswagen з Китаю майже не відрізняється від свого «брата» з ЄС. Іншим може бути матеріал оббивки салону, тип пластику і «фішки», за які гурмани цінують класичний німецький автопром і недолюблюють американський. У зовсім бюджетних «справжніх китайців» салон і комплектація, звісно, небагаті, але головна причина низьких цін «китайців» — підтримка місцевого автопрому на державному рівні й щедрі дотації влади, а не тотальна економія на якості.

Тобто «китайці» надійні й безпечні?

Не всі. Якщо це відомі світові бренди — так. Вони дотримуються чітких стандартів, тому до якості зазвичай немає питань.

Гірше з деякими ультрадешевими новими китайськими електрокарами — в діапазоні $10 000 — $15 000. У них нижча якість кузова та матеріалів, менший набір опцій, гірші характеристики. Однак оскільки більшість із них — «міські мешканці», не розраховані на тривалі поїздки, то комфортом і запасом ходу частково можна поступитися заради невисокої ціни.

А де обслуговувати?

Нових, як і всіх інших, «китайців» в Україну завозять неофіційні дилери, тому обслуговують їх приватні сервіси, і з цим є проблема: хоч авто з Китаю стає все більше, поки їх значно менше ніж, наприклад Tesla, і з запчастинами бувають перебої. Іноді доводиться чекати місяць-два й замовляти напряму з Китаю.

А якщо брати не нову, то що зараз популярне?

Тут все просто. Незалежно від того, чи купуватимете ви вживане авто в українського власника, чи вам його приженуть з-за кордону, трійка лідерів зараз незмінна — Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf. Leaf, до речі, очолює ці рейтинги вже давно, насамперед завдяки прийнятній вартості й гарній за ці гроші якості. Ціна на пристойний Leaf з пробігом зараз стартує від $10 000 (другого покоління — від $18 000). А найдешевші можна купити і від $6000.

А які зараз терміни доставки, через війну щось змінилося?

Насправді багато що можна купити одразу — на складі в офіційного дилера, новий електрокар з Китаю, який вже привезли неофіційні продавці, або вживану Tesla, яких на ринку чимало.

Якщо ж ви замовите вживане авто з-за кордону, найшвидше вам привезуть його з ЄС — від двох тижнів до місяця. Новий електрокар з Китаю добиратиметься приблизно 2,5 місяця. Найдовше будуть везти авто зі США — два-три місяці на дорогу і щонайменше місяць на відновлення машини.

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Кажете, зараз багато продають Tesla — вони часом не подешевшали?

Подешевшали і нові, і з пробігом. У 2023 році американська компанія так часто знижувала ціни на свої авто, що дехто навіть стомився рахувати. Найбільше «постраждали» Tesla Model 3 і Tesla Model Y, тепер нові в США можна купити мінімум за $39 000 та $49 000 відповідно. Головна причина зниження цін — насичення ринку та конкуренція з іншими виробниками, щоб втримати свою частку на ринку.

Вживану «трійку» зі США зараз можна купити щонайменше за $20 000, хоча гарантувати, що за ці гроші ви отримаєте надійне авто, важко. До речі, перш ніж купувати, пройдіть наш тест про Tesla та її поки штучний інтелект.