Без саперів український контрнаступ був би неможливий. Як вони розміновують кілометри щільних мінних полів? Подкаст «Давай войсом» № 6

Кілька тижнів тому репортерка «Бабеля» Ганна Мамонова побувала на Запорізькому напрямку. Там триває український контрнаступ, він неможливий без саперів. Росіяни щільно замінували кожен клаптик землі — на одному квадратному метрі може бути до пʼяти різних видів вибухівки. Валера та Даніїл — двоє молодих хлопців, які воюють біля Роботиного. Ми писали про них великий репортаж. Коли текст готували до публікації, Валерій наступив на протипіхотну фугасну міну ПМН-2. Йому відірвало стопу. Зараз хлопець у лікарні. В яких умовах воюють українські сапери і як вони стали чи не головним рушієм контрнаступу — обговорюють редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька і Ганна Мамонова.