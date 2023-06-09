«Нас чекає гуманітарна криза, нестача води та інфекційні хвороби». Подкаст «Човен» #1. Гість ― координатор евакуацій у Херсонській області Ярослав Корнієнко (аудіо і текст)

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У нас перший гість — це Ярослав Корнієнко. Розкажи, чим ти займаєшся, що робить фонд «Восток SOS» і що було в Херсонській області за останню добу.

Я координую евакуацію в організації «Восток SOS». Ми спеціалізуємося на евакуації маломобільних людей, але також усіх, хто цього потребує. Коли сталася херсонська трагедія, ми вирушили пʼятьма екіпажами на південь, щоб рятувати тих, хто опинився в небезпеці, щоб допомагати не тільки з евакуацією, а з гуманітаркою, з купою інших справ.

Що ви побачили, які потреби в людей, чим ви допомагали?

Реалії останньої доби відрізнялися від прогнозів: ми думали, що о 8—9 ранку вода буде сходити, а виявилося, що вона не сходить. Рівень води в Херсоні підіймався ще протягом дня, і ДСНС разом із волонтерами продовжують працювати. Ситуація посилилася тим, що Херсон обстрілюють. Багато людей, сидячи на балконах, дивлячись на воду під власними балконами, не хочуть покидати домівки, хочуть перечекати, бо думають, що вода зараз буде сходити. Але всі — ДСНС, волонтери, психологи — спонукають людей до того, щоб покинути домівки, принаймні на тиждень.

Навколо Херсону є багато сіл на схід і на захід, і наразі гуманітарна ситуація в них така, що евакуація не потрібна, бо рівень води мало де піднявся дуже високо. Але всім потрібна питна вода, і за кілька днів будуть потрібні насоси, помпи, щоб відкачувати воду. Багато доріг розмито, багато куди не можна наразі дістатися нічим, окрім автівки, а потім човном.

Ситуація дуже відрізняється на лівому і на правому березі, тому що на правому працюють волонтери. Ти знаєш, що на лівому?

Люди з Олешок у відчаї, просять допомогти, бо в них вода вже підступає до даху, а вони сидять на даху. І вони не можуть вибратися. Там наразі ми знайшли діючу схему, куди можемо передавати заявки. Створили телеграм-канал, там є волонтери, які рятують людей. Ми передаємо на цей телеграм-канал заявку. Але на лівому, дійсно, ситуація жахлива.

Я також бачив, що російські окупанти просто не пустили деяких людей, які намагалися виїхати з лівого берега. І сказали їм сидіти на даху.

Щодо того, що людей не пускають з дахів, про це я не чув. Але я чув, що на блокпостах у регіоні дійсно не випускають людей, щоб ті залишили територію, там, де ще можна проїхати.

Ситуація з домашніми тваринами теж дуже критична? Які нагальні потреби, окрім води і, наприклад, їжі?

Насправді багато організацій працюють, багато потреб уже закрито. Є такі наразі скоординовані дії між владою і громадськими організаціями, кожна громада виписала реальні нагальні потреби. Моя позиція така: є ряд організацій, які зараз координуються між собою і з владою. У нас є чат з евакуації і чат з надання гуманітарної допомоги, є певні Google-таблиці, в яких є потреби. Я пропоную звʼязуватися з однією з організацій, які працюють в регіоні, і координувати це з ними. Можна дзвонити нам і співпрацювати, або ми перенаправимо вас на тих людей, які можуть дати інформацію, куди привезти і що саме потрібно. Це також організація Helping to Live, яка дуже багато координує наразі роботу в регіоні і щодо евакуації, і щодо надання гуманітарки. Тому, будь ласка, звертайтеся — просто бездумно везти щось немає сенсу, бо треба розуміти, що ми веземо, куди і для чого.

Яка кількість постраждалих людей з того, що ти побачив?

Я думаю, поки що це десятки тисяч, тому що дійсно затопило житло, затопило цілий район у Херсоні, але я думаю, що ситуація ще не закінчена. Нас ще чекає гуманітарна криза, нестача води. І я підозрюю, що на нашому сонечку вода, в якій піднялося все, що було в місті, буде інфікована. І нас ще чекає дизентерія і всілякі інфекційні захворювання, у всіх, хто буде недбало ставитися до контакту з водою, все ще попереду.

Ти спілкувався з військовими, наскільки міни повимивало і вони опинилися у воді?

Міни плавають, і наразі військові не всюди пускають тих самих ДСНС для надання допомоги, тому що мінна небезпека нагальна. Це дійсно критичне питання, плюс посилюються обстріли. Якщо їх не було ще вдень, то тепер починають стріляти вже о четвертій вечора.

У тебе є демографічний зріз по тих людях, яких ви евакуювали?

Є літні люди. Вчора вивозили маломобільних людей до лікарні на північ Херсонської області. Наразі евакуюють всіх із лікарень місцевих, миколаївських, херсонських. Тих маломобільних, кого врятували ДСНС і волонтери, зараз збирають до Вінниці. Там готові їх тимчасово приймати. Насправді, не дуже багато людей евакуювалось. Правда, на вчора це було близько півтори тисячі з Херсону, і ми розуміємо, що це доволі мало. На сьогодні картина трошки інша, уже більше ― близько двох з половиною тисяч. Багато людей не хочуть покидати свої квартири. Ще є певна небезпека в тому, що може бути, наприклад, якась лежача бабуся, вона не може подати за себе заявку на евакуацію, і ми про неї не знаємо.

На завтра у нас багато заявок по периметру, по Херсону, по селах щодо маломобільних людей, до яких у нас ще є доступ, і ми будемо вже на автівках їх забирати звідти.

Як відбувається евакуація? Тобто ти кажеш на автівках, бо я бачив цілий день відео з човнами, там де люди плавають.

Так, все правильно. Сьогодні ми забираємо наш власний човен і будемо у співпраці з ДСНС його використовувати. Але наразі ті місця в Херсоні, які затопило, куди ми не можемо дістатись, передаємо все на ДСНС. І вони виконують ці заявки. Ми дзвонили тим людям, чиї заявки ми передали, перевіряли, дійсно забирають, все працює. Це чудово, я щасливий, тому що така є класна співпраця держави і громадських організацій. Якщо нам на гарячу лінію прилітає заявка, ми їдемо, забираємо власноруч, не завантажуємо інші організації, не завантажуємо державу, ми робимо це самі.

Скільки приблизно волонтерів? Чи вистачає там рук, чи треба ще комусь їхати?

На мій погляд, не варто одразу кидатися і їхати невідомо куди. Краще звертатися до тих, хто там уже працює, вже координує роботу. Я знаю, що навіть «Нова пошта» зробила доставку на свій Херсонський склад безкоштовною. Будь ласка, якщо у вас є знайомі волонтери, якщо у вас є якісь канали, щоб звʼязатися з тими, хто там уже працює, не робіть цього хаотично, не треба кидатися і їхати, тим більше під обстріли. Якщо ви просто приїдете бездумно, то не зрозумієте, що робити, ви просто згаєте час свій. Долучайтесь до тих, хто вже працює, питайте, що потрібно.