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Чи можна зрозуміти і пробачити колаборантів? Що думають про них ті, хто їх ловить, і ті, хто живе поруч? Новий подкаст «Бабеля» «Давай войсом». Випуск № 1

Автор:
Юліана Скібіцька
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Чи можна зрозуміти і пробачити колаборантів? Що думають про них ті, хто їх ловить, і ті, хто живе поруч? Новий подкаст «Бабеля» «Давай войсом». Випуск № 1

«Бабель» запускає новий подкаст «Давай войсом» — так зазвичай говорить наша шеф-редакторка, коли хоче обговорити щось голосом. У нашому подкасті редакція обговорюватиме тексти, які вийшли на сайті. У цьому випуску редакторка Юліана Скібіцька розпитує журналістку Оксану Расулову про її репортаж із Харківської області про колаборантів. Двадцять шостого квітня Оксана побувала на затриманні підозрюваного в колабораціонізмі в селищі Шевченкове, що за годину їзди від Харкова. Свідки кажуть, що він співпрацював із росіянами, поки Харківщина була в окупації, вивозив у росію зерно та навіть приходив на катування. Односельці називають чоловіка «Дімкою». З одного боку, вони готові розповідати про злочини зрадників, з іншого — бояться, що ті можуть відкупитися і далі жити з ними по сусідству. А слідчим усе складніше шукати докази, бо колаборанти їх знищують. Обговорюємо цю важливу і складну тему — слухайте перший випуск.

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