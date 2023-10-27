Експремʼєр Британії Борис Джонсон працюватиме на телебаченні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що працюватиме на британському телеканалі GB News, поєднуючи це з роботою оглядача газети Daily Mail.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

«Я збираюся передати цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все: від росії до Китаю, війни в Україні, того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і до величезних можливостей, які на нас чекають», — сказав Джонсон.