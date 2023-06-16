Експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон повертається в журналістику

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії писатиме щотижневі колонки для британського таблоїда Daily Mail.
Він буде новим оглядачем видання, яке характеризує політика як «одного з найдотепніших і найоригінальніших журналістів». Його колонки публікуватимуться щосуботи.
Свою журналістську карʼєру Борис Джонсон розпочав з посади кореспондента-стажера в газеті «Таймс». Потім працював у газеті Wolverhampton Express & Star та The Daily Telegraph. Також Джонсон також був політичним оглядачем у газеті Spectactor, а ще її редактором.
- 6 червня 2022 року члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов, хоча й ризикував його втратити.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде. За кілька днів Джонсон все ж подав у відставку.
- У травні 2022 року проти експремʼєра Британії Джонсона почали нове розслідування через можливе порушення карантину. Раніше його вже визнавали винним у цьому. Через скандал з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу він пішов із парламенту. Тим часом парламентське розслідування показало, що експремʼєр Британії Борис Джонсон неодноразово свідомо вводив Парламент в оману своїми заявами про вечірки.