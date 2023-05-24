Проти експремʼєра Британії Джонсона почали нове розслідування через можливе порушення карантину

Поліція знову почала розслідування потенційних порушень правил карантину експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. Раніше його вже визнавали винним у цьому.

Про це пише The Associated Press.

Там кажуть, що британські державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції премʼєр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.

У поліції заявили, що оцінюють деталі, повʼязані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020 по травень 2021 року.

За інформацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».