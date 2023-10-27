Держприкордонслужба: Щодня майже сотня українців перетинають кордон з боку рф на Сумщині

Щодня майже сто українців перетинають російсько-український кордон у пункті пропуску «Покровка» на Сумщині. Так вони повертаються з росії.

Хоча всі пункти пропуску на кордоні з росією і Білоруссю закриті для звичних пропускних операцій, однак українці все одно можуть повернутися через них в Україну.

«Усі громадяни України, які через війну були змушені виїхати на територію рф або з тимчасово окупованих територій до рф транзитом, на будь-якому напрямку можуть перетнути український кордон», — додав Демченко.