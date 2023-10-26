Делегація ХАМАС прибула з візитом до Москви. В Ізраїлі це назвали «непристойним кроком»

Делегація радикального палестинського угруповання ХАМАС 26 жовтня прибула з візитом до Москви. Про це повідомило російське інформаційне агентство Интерфакс.

Міністерство закордонних справ рф заявило, що на зустрічі з одним із лідерів руху ХАМАС Абу Марзуком обговорювали «звільнення іноземних заручників, які наразі перебувають на території сектора Гази». Крім того, говорили і про евакуацію росіян з анклаву.

Російське видання Meduza звертає увагу, що МЗС називає ХАМАС «ісламським рухом опору», а одного з ідеологів угруповання Абу Марзука — «членом політбюро» цього руху.

На цю зустріч відреагувало Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Його речник Ліор Хаят написав: «ХАМАС— терористична організація, гірша за ІДІЛ. Руки високопосадовців ХАМАС заплямовані кровʼю понад 1 400 ізраїльтян, які були вбиті, страчені та спалені, і вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і людьми похилого віку».

Ізраїль заявляє, що розглядає запрошення високопосадовців ХАМАС до Москви як «непристойний крок, який підтримує тероризм і узаконює звірства терористів ХАМАС». Єрусалим закликав Москву негайно вислати лідерів ХАМАС.