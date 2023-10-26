Суд визнав, що УПЦ МП незаконно користується Єлецьким монастирем

Господарський суд Чернігівської області визнав, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) незаконно займає Єлецький монастир, який розташований поблизу центру Чернігова.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Суд не задовольнив позов Чернігівської єпархії УПЦ МП до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній» та відмовив у визнанні договору на оренду поновленим.

«Договір про безоплатне користування комплексом споруд від 2016 року не вважається поновленим, а Управління Чернігівської єпархії Української Православної церкви з 15 вересня 2021 року до тепер незаконно, без будь-якої правової підстави користується державним майном — приміщенням памʼятки архітектури національного значення — Єлецьким монастирем, до складу якого також входять Успенський собор, Північні келії, Східні келії, Південно-західні келії та Мури з брамами», — йдеться у повідомленні відомства.