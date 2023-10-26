На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод. До схеми причетний кум Медведчука

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту пального на Закарпатті. До неї причетний депутат облради — кум підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Протягом тривалого часу ця людина очолювала обласний осередок забороненої нині партії ОПзЖ. СБУ не називає імені затриманого депутата, але, імовірно, мова про Івана Чубирка.

Щоб приховати свою причетність до нелегального бізнесу, він напередодні повномасштабної війни «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві.

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Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизельного пального сумнівної якості з підконтрольного нафтопереробного заводу у Мукачевому.

Потім учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників і переробляли її на власному заводі, а готову продукцію продавали АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Під час обшуків на підпільному НПЗ виявили понад 600 тонн пального, обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень і підроблені документи.

Триває слідство за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);

ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Причетним загрожує до 5 років увʼязнення.