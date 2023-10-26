Армія оборони Ізраїлю заявила про рейд у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч проти 25 жовтня здійснила «цілеспрямований рейд» на обʼєкти ХАМАС у північній частині сектора Гази.

На територію Гази ввійшли ізраїльські бронетехніка та піхота. На відео видно, як піщаною прикордонною зоною їдуть танки, вони стріляють, а навколо здіймається дим від вибухів.

Як пише ЦАХАЛ, під час рейду ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції, а після рейду покинули територію сектора Гази.

Армія Ізраїлю назвала це підготовкою до наступних етапів бойових дій.

Газета The Wall Street Journal писала, що Ізраїль погодився відтермінувати наземну операцію, допоки США не посилять ППО над своїми авіабазами в регіоні. А агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що уряди США та ЄС закликають Ізраїль відкласти вторгнення до Гази, щоб виграти час для звільнення заручників.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю — він у відповідь розпочав контртерористичну операцію і перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».