В Антарктиці вперше зафіксували пташиний грип

Британська антарктична служба зафіксувала перші випадки пташиного грипу серед морських птахів в Антарктиці. Є побоювання, що хвороба швидко поширюватиметься через щільність колоній птахів і ссавців.
Про це пише CNN.
Пташиний грип підтвердили у популяціях бурого поморника на острові Берд — це перші такі випадки в антарктичному регіоні.
Фахівці вважають, що птахи перенесли хворобу після повернення з міграції до Південної Америки.
Антарктида та її прибережні острови є домівкою для понад 100 мільйонів гніздових птахів, шести видів ластоногих і 17 видів китоподібних.
- Минулого літа в Європі зафіксували «безпрецедентний» спалах пташиного грипу. Тоді довелося вбити майже 50 мільйонів птахів.