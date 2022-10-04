Цього літа у Європі зафіксували «безпрецедентний» спалах пташиного групу. Довелося вбити майже 50 мільйонів птахів

У Європі цього літа зафіксували «безпрецедентну» кількість випадків захворювання пташиним грипом. Через це довелося вбити близько 47 мільйонів птахів.

Про це пише The Guardian.

Птахівницькі підприємства від північного архіпелагу Шпіцберген до півдня Португалії повідомляють про майже 2 500 спалахів хвороби за останній рік. Згідно з Європейсьим центром з профілактики та контролю захворювань, у ЄС зареєстрували тисячі спалахів серед диких птахів.

У минулі роки спалахи пташиного грипу зменшувалися з потеплінням погоди та припиненням міграції диких птахів восени та взимку. Але цього літа спалахи тривали у Великій Британії та інших країнах Європи, що викликало побоювання, що високопатогенні варіанти пташиного грипу тепер заразні для диких птахів, створюючи ризик зараження протягом усього року.

З червня до вересня кількість спалахів серед свійських птахів більш ніж у пʼять разів перевищила аналогічний період минулого року. Експерти кажуть, що зараз заразилися всі види птахів, внаслідок чого вірус лишився.

Спалахи також перетнули Атлантичний океан, поширившись з Європи до Північної Америки за міграційними шляхами і призвівши до вбивства мільйонів свійських птахів у США та Канаді.

«Оскільки починається осіння міграція і збільшується кількість диких птахів, які зимують у Європі, вони, ймовірно, наражаються на більш високий ризик зараження, ніж у попередні роки, через поширення вірусу в Європі», — сказав керівник відділу оцінки ризиків у Європейському органі безпеки харчових продуктів Гільєм де Сез.

Цілорічні інфекції у Великій Британії та Європі можуть призвести до того, що свійські птахи будуть постійно утримуватись у приміщенні. Ветеринарні випробування вакцини проти пташиного грипу почалися у Франції та Нідерландах, але є питання про ефективність вакцинації проти пташиного грипу і про те, чи можуть вакциновані птахи поширювати хворобу, якщо вони інфіковані.