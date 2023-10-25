Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Валлійський парламент — Сенедд — підтримав резолюцію з визнанням Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомило посольство України у Великій Британії.
«Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні рівня обізнаності про мільйони невинних жертв!» — зазначило посольство.
Ухвалена парламентом Уельсу резолюція означає, що він вважає Голодомор «заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України», та визнає його актом геноциду.
Також резолюція відзначає вирішальну роль валлійського журналіста Гарета Джонса у приверненні уваги світової спільноти до жорстокості Голодомору й підтверджує підтримку народу України в його боротьбі проти російської агресії.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу девʼяностих роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.