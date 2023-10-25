Німеччина виділить Україні €195 млн на підтримку енергетики

Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділити додаткові €195 мільйонів на підтримку енергетики України.

Про це вона заявила на зустрічі з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

За словами Шульце, тепло та електроенергія — це важливо для стійкості українців.