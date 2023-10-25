Австралія виділила Україні пакет військової підтримки на $20 мільйонів і відправила літак для патрулювання шляхів постачання допомоги

Міністерство оборони Австралїі оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю $20 мільйонів.

Він містить, зокрема, обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу і протидронові системи. Це обладнання розробили австралійські компанії DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.

Враховуючи цю підтримку, загальна вартість допомоги Австралії досягне приблизно $910 мільйонів.

Також до Німеччини прибув австралійський літак-розвідник E-7A Wedgetail. Він захищатиме маршрути, якими постачають допомогу для України.

«Я з гордістю підтверджую, що E-7A Wedgetail прибув до Німеччини, щоб розпочати свою важливу місію. Австралія має честь надати цей літак, щоб допомогти захистити життєво важливу лінію гуманітарної та військової допомоги, що надходить в Україну», — сказав премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

У Міноборони наголосили, що літак не братиме участі у війні в Україні та не літатиме в російському, білоруському чи українському повітряному просторі. Під час розгортання його місії австралійські військові не потраплять в Україну.