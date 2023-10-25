Польща призначила нового посла в Україні, ним став історик і журналіст Ярослав Гузі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Ярослав Гузі — соціолог та історик, який останніми роками працював експертом з міжнародної політики в Польському агентстві друку. У 1990-х роках він обіймав посаду радника міністра національної оборони і був членом Руху за Республіку Польща. З 1996 року він є членом Ради співробітництва з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, а з 1999 року — членом Ради Польського Атлантичного клубу. Комуністичний режим переслідував його за опозиційну діяльність, за що він рік провів під домашнім арештом. Гузі також навчався в Єльському університеті та стажувався в Конгресі США.

Дружина Гузі — польська журналістка, гендиректорка телеканалу «Белсат» Агнєшка Ромашевська-Гузі.

Ярослав Гузі (ліворуч). Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr

На цій посаді Ярослав Гузі замінив Бартоша Ціхоцького. Той завершив свою чотирирічну місію як посол Польщі в Україні, він був єдиним послом, який лишився в Києві після російського вторгнення.