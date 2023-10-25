Ізраїль відмовить у візах посадовцям ООН після слів генсека Гутерреша про Палестину і ХАМАС

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що його країна відмовить у візах посадовцям ООН після слів генерального секретаря Антоніу Гутерреша про Палестину і ХАМАС.

«Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН», — сказав Ердан армійському радіо, пише The Times of Israel.

«Ми вже відмовили у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок», — сказав Ердан.

На засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Ізраїлю і ХАМАС, генсек ООН заявив, що «важливо визнати, що атаки ХАМАС не відбувалися у вакуумі».

«Палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації. Вони бачили, як їхня земля постійно пожирається поселеннями і страждає від насильства; їхня економіка задушена; їхні люди переселені, а їхні будинки зруйновані. Їхні надії на політичне вирішення цього становища зникають», — зазначив Гутерреш.

Водночас він додав, що «невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливих нападів ХАМАС».

Після цього виступу представники Ізраїлю розкритикували генсека.

Гілад Ердан вважає, що генсек ООН Гуттереш має піти у відставку.

«Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масових убивств дітей, жінок і людей похилого віку, не підходить для того, щоб очолювати ООН. Немає жодного виправдання чи сенсу розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до найжахливіших звірств, скоєних проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Слів просто немає», — написав посол Ізраїлю.