WSJ: Республіканці в Сенаті хочуть змінити запит Білого дому і розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Республіканці в Сенаті хочуть змінити запит адміністрації Джо Байдена про виділення $106 мільярдів допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню — розділити її.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

У запиті передбачається $61 мільярд для України, $14 мільярдів для Ізраїлю, $9 мільярдів на гуманітарну допомогу обом країнам, $2 мільярди на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та $14 мільярдів на посилення американського кордону для боротьби з мігрантами.

Деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні. Газета WSJ пише, що ця ініціатива натякає на те, що допомога Україні стала «політично непопулярною» серед низки законодавців-республіканців. Законопроєкту потрібна двопартійна підтримка, адже для його ухвалення необхідні 60 голосів (демократи у Сенаті мають більшість — 51 місце).

Ще до того, як Білий дім офіційно оголосив про запит 20 жовтня, девʼять республіканців звернулися до лідера Сенату, закликаючи до будь-якого додаткового пакету, щоб відокремити фінансування Ізраїлю від фінансування України.

«Це два окремі конфлікти, було б неправильно використовувати підтримку допомоги Ізраїлю у спробі отримати додаткову допомогу для України», — написали сенатори.

Минулого тижня сенатор-республіканець Том Коттон назвав запит адміністрації «мертвим». Він сказав, що республіканці в Сенаті візьмуть на себе ініціативу і розроблять альтернативний законопроєкт про фінансування. «Ми не витрачатимемо, наприклад, $3,5 мільярда на задоволення потенційних потреб мешканців Гази. Гроші можуть потрапити до рук ХАМАС», — заявив Коттон. Він також сказав, що не виділятиме $11,8 мільярда на фінансування невійськових витрат українського уряду, як і $4,7 мільярда на житло, транспорт і послуги для іммігрантів у США, заявивши, що натомість гроші слід витратити на депортації.