Студенти зможуть обирати спеціальність після року навчання, а не перед вступом. Слово за Радою

Кабінет міністрів погодив законопроєкт про вдосконалення освітнього процесу у вишах. Студентам дозволять обирати конкретну спеціальність після першого або другого курсу навчання, а не перед вступом.

Про це повідомили в пресслужбі Кабміну.

Під час вступу потрібно обрати галузь, а після одного-двох років навчання визначитися із конкретною спеціальністю.

«У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі», — повідомив віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Увесь перелік змін, що пропонує законопроєкт, представлений на інфографіці:

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран