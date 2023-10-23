Опера Барселони найняла «інтимну режисерку», щоб та контролювала пристрасні сцени

Оперний театр Барселони найняв режисерку з інтиму, щоб переконатися, що всім виконавцям комфортно брати участь у пристрасних сценах. В Іспанії таке вперше.

Про це пише Reuters.

Режисерка з інтиму Іта ОʼБраєн спостерігатиме за адаптованою пʼєсою Вільяма Шекспіра «Антоній і Клеопатра», премʼєра якої відбудеться в оперному театрі Gran Teatre del Liceu у Барселоні 28 жовтня.

О’Браєн раніше консультувала HBO та Netflix щодо інтимних сцен, у неї 40-річний досвід акторської майстерності та роботи в музичному театрі. Вона зауважила, що зазвичай артисти театрів не проходили етапу домовленості та згоди на пристрасні сцени, через що почувалися ніяково й спантеличено.

Тепер на репетиціях режисерка з інтиму запрошуватиме виконавців «обійнятися», а потім обговорити, як вони почуваються при доторках іншої людини.

«Ми запрошуємо виконавця, щоб він щиро розповів нам про особисті кордони, і це велике зрушення в індустрії. Їхнє «так» — це ваше «так», ваше «ні» — це ваше «ні», а «можливо» — це також відмова», — додала О’Браєн.

Інтимні режисери раніше брали участь у виробництві телевізійних шоу та опер у Сполучених Штатах і Великій Британії.