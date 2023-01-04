Актори «Ромео і Джульєтти» подали до суду на Paramount через оголену сцену у фільмі 1968 року

Актори, які грали Ромео та Джульєтту у фільмі Франка Дзефіреллі 1968 року, подали до суду на студію Paramount через оголену сцену.

Про це пише Variety.

Олівія Хассі та Леонард Уайтінг, яким у 1968 році було 15 і 16 років, звинувачують Paramount у сексуальній експлуатації та розповсюдженні оголених зображень дітей-підлітків і вимагають компенсації у $500 мільйонів.

У позові йдеться, що Дзеффіреллі, який помер у 2019 році, запевнив обох акторів, що у фільмі не буде оголених тіл і що вони будуть носити спідню білизну тілесного кольору під час зйомок інтимних сцен. Але в останні дні зйомок режисер нібито благав їх зіграти без одягу, «інакше картина провалиться». Вайтінг і Хассі наголошують, що їх зняли оголеними без їхнього відома.

Наразі обом акторам уже за 70, вони стверджують, що протягом 55 років зазнавали душевних та емоційних страждань після виходу фільму, а також втратили можливості для працевлаштування.

Журналісти Variety вважають, що цей позов, як і інші подібні, повʼязаний із новим законом штату Каліфорнія, який тимчасово призупинив термін давності для заяв про сексуальне насильство над дітьми.