WP розкрила деталі співпраці ЦРУ з українськими розвідниками і назвала вбивство доньки ідеолога «русского міра» Дарʼї Дугіної операцією СБУ

Газета The Washington Post пише, що розвідувальні служби України розвивали нові звʼязки з ЦРУ протягом майже десяти років — відколи росія напала на Україну в 2014. За словами джерел видання починаючи з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів, щоб допомогти українським розвідникам.

Центральне розвідувальне управління США забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців в Україні та в США, побудувало нові штаб-квартири для української військової розвідки і обмінювалося з ними розвідданими. За словами американських посадовців, ЦРУ і зараз зберігає значну присутність у Києві.

Співпраця ЦРУ та СБУ

За словами джерел WP, ЦРУ працювало над створенням абсолютно нового управління в СБУ, яке було ізольовано від інших відділів Служби безпеки України.

Новий підрозділ назвали «П’ятим управлінням», відокремивши таким чином від чотирьох уже існуючих підрозділів СБУ. Відтоді додали шосте управління — за словами співрозмовників WP, воно працює з британською службою зовнішньої розвідки MI6.

Співпраця ЦРУ з ГУР

Крім створення нового управління СБУ, ЦРУ співпрацювало з українською воєнною розвідкою. Починаючи з 2015 року ЦРУ розпочало масштабну трансформацію Головного управління розвідки.

«За нашими підрахунками, ГУР був меншою і спритнішою організацією, де ми могли б мати більше впливу», — сказав WP колишній співробітник американської розвідки, який працював в Україні.

«ГУР був нашим крихітним малюком. Ми дали їм усім нове обладнання та провели навчання. Офіцери ГУР були молодими хлопцями, а не генералами КДБ радянських часів [...], і СБУ була занадто великою, щоб її реформувати», — додав він.

Проте, за словами джерел видання, попередження США щодо повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ґрунтувалися на окремих даних розвідки, яких спочатку Україні не повідомили.

Власні розвідувальні зусилля України підживлювали скептицизм української влади щодо планів путіна, оскільки українці прослуховували російських військових і підрозділи ФСБ, а ті дізналися про повномасштабну війну лише напередодні.

«Вони отримували картину від людей, які також були в темряві», — сказав журналістам американський чиновник.

Нові подробиці вбивства Дарʼї Дугіної

Журналісти The Washington Post дізналися нові подробиці вбивства доньки ідеолога «русского міра» Дарʼї Дугіної. Видання стверджує, що за цим стоїть Служба безпеки України.

За даними джерел WP, компоненти бомби для ліквідації Дугіної вдалося провести через кордон в автівці Mini Cooper, сховавши їх у клітці для кішки. У салоні машини була жінка з 12-річною дочкою.

Федеральна служба безпеки росії називала 42-річну Наталію Вовк головною підозрюваною. За даними ФСБ, вона в’їхала в росію з Естонії в липні 2022 року і зняла квартиру в тому ж житловому комплексі, що й Дугіна.

Українські посадовці заявили, що Вовк була вмотивована тим, що росія окупувала її рідне місто Маріуполь, пише WP. Однак в Україні відмовилися коментувати характер стосунків Вовк із СБУ та її поточне місцезнаходження.

Американські розвідники про участь в операціях з ліквідації ворогів України

Співробітники американської розвідки підкреслили, що агентство не було залучене до ліквідації російських і проросійських діячів, і наголосили, що їхня робота — допомагати українцям збирати розвіддані.

The Washington Post стверджує, що «смертоносні» операції українських розвідників ускладнили їхню співпрацю з ЦРУ і викликали занепокоєння деяких посадовців у Києві та Вашингтоні.

«Якщо розвідувальні операції України стануть ще сміливішими — наприклад, проти росіян у третіх країнах — ви можете собі уявити, які це може спричинити розбіжності з партнерами та стати серйозними суперечностями в [досягненні] ширших стратегічних цілей України», — сказав журналістам експосадовець ЦРУ. За його словами, серед цих цілей – членство в НАТО та ЄС.

«Ми ніколи не залучали наших міжнародних партнерів до таємних операцій, особливо за лінією фронту. Співробітників СБУ та ГУР не супроводжували співробітники ЦРУ. Україна уникала використання зброї чи обладнання, які можна було б простежити до джерел у США, і навіть приховані потоки фінансування були розділені», — сказав колишній високопоставлений представник Сил оборони України.