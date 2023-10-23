Україна отримала від ЄС девʼятий транш допомоги в розмірі €1,5 млрд

Україна отримала від Європейського Союзу девʼятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд.

Про це 23 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші Україна отримала на «безпрецедентно пільгових умовах», вони підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України. Термін погашення кредиту — 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме сторона ЄС.

У рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС очікуються ще два транші до кінця 2023 року. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.

Зараз Україна спільно з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним обʼємом €50 млрд. Наступного року розраховують отримати з них €18 млрд.