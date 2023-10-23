WSJ: SpaceX підписала угоду про запуск європейських супутників

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX підписала угоду про запуск флагманських європейських супутників.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Reuters.

За словами директора з навігації Європейського космічного агентства Хавʼєра Бенедікто, угода передбачає два запуски у 2024 році. По два супутники Galileo вирушать на орбіту на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Їх запустять з території США. Вони призначені для забезпечення навігації та безпечного звʼязку.

За даними джерел видання, Єврокомісія та країни-члени ЄС ще мають остаточно схвалити угоду.