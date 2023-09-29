SpaceX отримала контракт на супутниковий інтернет Starshield від Космічних сил США

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала свій перший контракт від Космічних сил США на надання налаштованого супутникового звʼязку для військових у рамках програми Starshield.

Про це пише Bloomberg.

У конкурсі на виконання цього замовлення SpaceX конкурувала з 15 компаніями, зокрема з Viasat. Супутники програми Starshield працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Послугу надаватимуть за допомогою наявних супутників Starlink.

Прессекретар ВВС Енн Штефанек повідомила, що 1 вересня SpaceX уклала однорічний контракт на послугу Starshield. За її словами, угода з максимальною сумою в $70 мільйонів передбачає наскрізне обслуговування Starshield через Starlink, користувацькі термінали, допоміжне обладнання, керування мережею та інші послуги.

Штефаник зазначила, до 30 вересня SpaceX отримає на це приблизно $15 мільйонів.