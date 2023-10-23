Генштаб: Минулої доби українські військові ліквідували 870 окупантів і 12 їхніх танків

Минулої доби російська армія втратила приблизно 870 військових, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 294 700 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України відбили близько 10 ворожих атак на околицях Надії та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також відбилися на околицях Богданівки, Хромового, Іванівського, Андріївки і Дружби на Донеччині. Українські військові продовжують штурмувати на південь від Бахмуту.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку, однак безуспішно. Відбитий наступ ворога на околицях Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського.

Росіяни штурмували околиці Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки — там українські військові відбили 24 атаки.

Також українські захисники відбили усі атаки в районах Пречистівки, Золотої Ниви на Донеччині, Вербового, Роботиного на Запоріжжі.

Минулої доби українська авіація завдала 7 ударів по скупченнях російських військ, озброєння та військової техніки, а ракетні війська вдарили по 4 артилерійських системах окупантів.