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Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетою. ППО збила усі цілі

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Уночі 23 жовтня росія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59 та безпілотниками — Протиповітряна оборона збила усі 14 цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Збили:

  • 13 безпілотників Shahed;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 1 ударний безпілотник (тип не встановили).

Зокрема, девʼять безпілотників збили над Одещиною, а ракету — над Синельниківським районом Дніпропетровської області.

Shahed росіяни запустили з кримського мису Чауда, ракету Х-59 — з окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу запустили з північного кордону.

  • 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress. Вони можуть нести кілька кілограмів вибухівки, точних характеристик поки немає.