Уночі росія атакувала Україну дронами та ракетою. ППО збила усі цілі

Уночі 23 жовтня росія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59 та безпілотниками — Протиповітряна оборона збила усі 14 цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Збили:
- 13 безпілотників Shahed;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 ударний безпілотник (тип не встановили).
Зокрема, девʼять безпілотників збили над Одещиною, а ракету — над Синельниківським районом Дніпропетровської області.
Shahed росіяни запустили з кримського мису Чауда, ракету Х-59 — з окупованої частини Запорізької області, а безпілотник невстановленого типу запустили з північного кордону.
- 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи двигуни з AliExpress. Вони можуть нести кілька кілограмів вибухівки, точних характеристик поки немає.