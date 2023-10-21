Ізраїль заявив, що з Гази на південь ексклаву виїхали 700 тисяч людей

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що з Гази на південь ексклаву виїхали 700 тисяч людей з 1,1 мільйона населення.

Про це пише The Times of Israel.

Люди їдуть на південь на тлі закликів ЦАХАЛ їхати з міста через підготовку до наземної операції та постійних авіаударів. За словами співробітника ізраїльської служби безпеки, бойовики руху ХАМАС усе ще намагаються перешкодити людям рухатися на південь.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що через єгипетський пункт пропуску «Рафах» сьогодні до скетора Гази двадцятьма фурами завезли їжу, воду та медикаменти. Він наголосив, що пальне доставляти в ексклав не будуть.

Рух через КПП «Рафах» вже закрили. Інформації про евакуацію іноземців через нього поки не було. Наразі зі сторони Єгипту на вʼїзд очікують приблизно 200 вантажівок.

Тим часом у Каїрі проходить саміт світових лідерів, присвячений війні між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС. Лідери арабських держав засудили бомбардування Ізраїлем сектора Гази та закликали до мирного врегулювання. Генсек ООН Антоніу Гутерреш також закликав до негайного припинення вогню і виступив за широку гуманітарну допомогу Газі.