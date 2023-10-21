Генштаб: Російська армія втратила за добу 790 військових і 55 бронемашин

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 21 жовтня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 790 військових убитими, 16 танків, 55 бронемашин, пʼять артилерійських систем, чотири безпілотники, 21 одиницю автотехніки та пʼять одиниць спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

На фронті минулої доби було понад 100 бойових зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу. Ворог намагається оточити Авдіївку (Донецька область), штурмувати Марʼїнку та Новомихайлівку і населений пункт Полтавка Запорізької області. Атаки росіян відбиті. Триває наступ українських військ південніше Бахмуту.