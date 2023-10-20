Міністр юстиції Бельгії подав у відставку після розстрілу двох людей у Брюсселі

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн іде у відставку через убивство тунісцем двох громадян Швеції у Брюсселі.

Про це повідомляє бельгійський мовник VRT.

На конференції міністр сказав, що його відставка повʼязана з помилкою, якої припустилася прокуратура. У вересні 2022 року до прокуратури Брюсселю надійшов запит з Тунісу на екстрадицію чоловіка — того, який убив двох чоловіків. Однак цього не зробили.

«Незважаючи на те, що це робота незалежного магістрату, я все одно хочу взяти на себе політичну відповідальність. Я передав цю інформацію прем’єр-міністру: я оголосив, що подаю у відставку з посади міністра юстиції», — сказав Квікенборн.

Також він вибачився від імені Міністерства юстиції перед родичами жертв нападу і перед шведським і бельгійським народами.

Чоловік, який застрелив двох шведських футбольних уболівальників у Брюсселі, перебував у Бельгії нелегально. Тунісець подав прохання про притулок у 2019 році, але його заяву відхилили. Він отримав наказ покинути територію, але згодом зник. Чоловік був відомий поліції через контрабанду людей та незаконне проживання в країні. Коли він убив двох чоловіків, його ліквідували правоохоронці.