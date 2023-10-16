У Бельгії невідомий застрелив двох чоловіків зі Швеції. Через це зупинили футбольний матч

У Брюсселі ввечері 16 жовтня невідомий застрелив двох людей неподалік площі Сентлетт.

Про це повідомляє місцеве видання Brussels Times.

Двоє людей загинули внаслідок стрілянини в понеділок увечері в Брюсселі, неподалік площі Сентлетт. На місце події прибула велика кількість екстрених служб. Підозрюваних поки не затримали.

На відео, які зробили місцеві, можна побачити чоловіка в яскравій жовтогарячій куртці та білому шоломі, з автоматом у руках, який сідає на скутер, щоб втекти з місця події. Очевидці розповіли, що спочатку він вистрілив у когось у вестибюлі будівлі, а потім вистрілив у двох людей у таксі. За даними бельгійської газети Het Laatste Nieuws, дві жертви були зі Швеції.

Також соціальними мережами шириться відео, на якому можливий нападник пообіцяв свою підтримку «Ісламській державі» і розповів про «вбивство невірних» та «помсту за мусульман».

Вперше з 2016 року в Бельгії рівень небезпеки тероризму підвищили до четвертого. Премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо закликав жителів Брюсселю «бути пильними», оскільки підозрюваний все ще на втіках.

Увечері 16 жовтня збірна Швеції з футболу грає з Бельгією у відбірковому матчі Євро-2024. Гру з рахунком 1:1 зупинили після інформації про стрілянину.