Уряд скасував перепис населення у 2023 році. Його проведуть після війни

Уряд визнав недійсним своє розпорядження про проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Державна служба статистики має повторно внести пропозицію про перепис населення, коли у країні скасують воєнний стан.

ООН рекомендує проводити його раз на десять років, але в незалежній Україні останній і єдиний перепис був 20 років тому — у 2001 році.

У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність запровадити технологію перепису населення в режимі онлайн.