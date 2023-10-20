Уряд скасував перепис населення у 2023 році. Його проведуть після війни

Уряд визнав недійсним своє розпорядження про проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Державна служба статистики має повторно внести пропозицію про перепис населення, коли у країні скасують воєнний стан.
ООН рекомендує проводити його раз на десять років, але в незалежній Україні останній і єдиний перепис був 20 років тому — у 2001 році.
У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність запровадити технологію перепису населення в режимі онлайн.
- На початку 2020 року колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив дані електронного перепису, згідно з якими чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становила 37 мільйонів 289 тисяч людей. Дубілета критикували за систему підрахунку, за якою проводився пробний перепис, але він відкидав критику.