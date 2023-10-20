В Україні запустили «еРибу». Це має зробити рибну галузь прозорою

В Україні запустили «еРибу» — Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Нова цифровізована система має усунути корупцію та вивести рибне господарство з тіні. Зараз в «еРибі» доступний перший інструмент — декларування права на промислове рибальство. Скоро ця послуга зʼявиться й на порталі «Дія».

Також незабаром у «еРибу» додадуть декларування права на дослідний вилов і послугу з отримання дозволу на спецвикористання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їхніх частинах) для промислового рибальства, дослідного вилову.

У Мінцифри зазначають, що тіньовий ринок промисловості становив 850 мільйонів гривень щорічно, а тіньове рибальство сягає 60% ринку.