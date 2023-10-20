Ізраїль атакує сектор Гази та обʼєкти «Хезболли» в Лівані. Відкриття КПП «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази затримують. Що сталося за ніч

Сили оборони Ізраїлю атакували інфраструктуру терористичного угруповання «Хезболла» в Лівані, зокрема, спостережні пости. Також винищувачі ЦАХАЛ вразили терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети в бік Ізраїлю.

Минулої доби ізраїльська авіація продовжувала бити по цілях, що належать терористичним організаціям у секторі Гази. Також ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію військовослужбовця спеціальних військово-морських сил ХАМАС Мабдуха Шаалабі, який брав участь у нападах на Ізраїль з моря.

Ізраїль готується до наземної операції в секторі Гази. Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що ізраїльські військові «незабаром побачать» ексклав «зсередини».

«Резерви підготовлені, обладнані, орієнтовані на місію та готові до наступного етапу наших операцій», — сказав речник Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус.

За даними кількох джерел CNN, пункт пропуску «Рафах» не відкриють у пʼятницю, 20 жовтня. Американські посадовці очікують, що перші вантажівки з гумдопомогою проїдуть ним у вихідні. З боку Єгипту 19 жовтня почали демонтувати цементні блоки на вʼїзді до КПП.

AFP

Кількість загиблих у секторі Гази зростає. За даними Міністерства охорони здоров’я, що його контролює ХАМАС, від 7 жовтня загинули 3 785 людей, 12 493 людини отримали поранення, зокрема 3 983 дитини. За даними американської розвідки, через вибух у лікарні Ахлі-Араб у Газі загинули від 100 до 300 людей. Міністерство охорони здоровʼя Гази стверджує, що загиблих 471.

Тим часом Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до гуманітарного припинення вогню.