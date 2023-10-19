ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року

Європейський Союз продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

Це дозволяє українським біженцям користуватися наступними правами в ЄС:

місце проживання;

доступ до ринку праці;

медична допомога;

освіта для дітей.

Водночас ЄС нагадує, що наявність тимчасового захисту не виключає можливості подати заяву на отримання статусу біженця чи інші форми захисту, доступні у країнах ЄС.