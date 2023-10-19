Новини

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Європейський Союз продовжив режим тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

Це дозволяє українським біженцям користуватися наступними правами в ЄС:

  • місце проживання;
  • доступ до ринку праці;
  • медична допомога;
  • освіта для дітей.

Водночас ЄС нагадує, що наявність тимчасового захисту не виключає можливості подати заяву на отримання статусу біженця чи інші форми захисту, доступні у країнах ЄС.

  • 4 березня 2022 року ЄС активував директиву про тимчасовий захист для українців. 27 вересня 2023 року міністри домовилися продовжити дію тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення ухвалили 19 жовтня 2023 року. Наразі в Євросоюзі зареєстровані 4,1 мільйона біженців з України.