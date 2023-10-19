Президент підписав закон про збільшення видатків на безпеку й оборону на 322,6 мільярда гривень

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10038, який передбачає збільшення видатків на національну безпеку та оборону на 322,6 мільярда гривень у поточному році.
Ухвалений 6 жовтня Верховною Радою документ вносить зміни до поточного державного бюджету для невідкладного фінансування першочергових заходів протидії агресії росії.
Основні збільшення:
- Міністерство оборони отримає ще 211 мільярдів гривень;
- Міністерство внутрішніх справ — 79 мільярдів;
- Міністерство соціальної політики — 16,5 мільярда;
- Міністерство закордонних справ — 1,3 мільярда;
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості — 4,3 мільярда;
- Служба безпеки України — 4,2 мільярда;
- Головне управління розвідки Міноборони — 2,5 мільярда;
- Міністерство освіти — 572 мільйони;
- Державна служба спеціального звʼязку — 570 мільйонів;
- Служба зовнішньої розвідки — 500 мільйонів;
- Управління державної охорони — 230,5 мільйона;
- Міністерство енергетики — 350 мільйонів;
- Бюро економічної безпеки — 253,5 мільйона гривень.
У день ухвалення документу народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначав, що цими змінами встановили два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше перевищать 3,39 трильйона, а дефіцит становитиме понад 2 трильйони.
- 19 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт бюджету на 2024 рік. У ньому понад половину всіх ресурсів закладено на оборону й безпеку країни — 1 692,6 мільярда гривень, або 21,6% ВВП.