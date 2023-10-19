У Запоріжжі завершили рятувальну операцію — пʼятеро людей загинули

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила пошуково-рятувальні роботи в будинку в Запоріжжі, куди 18 жовтня влучила російська ракета.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Через ракетний удар загинули пʼятеро людей, ще стільки ж травмовані. Пошукова операція тривала понад 20 годин і ускладнювалася регулярними повітряними тривогами та ризиком обвалу конструкцій.

Також надзвичайники знайшли під завалами зляканого кота, якого вивільнили та передали господарю.

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Наразі рятувальники й міська аварійно-рятувальна служба продовжують розбирати аварійні конструкції будинку.