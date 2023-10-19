Росіяни запустили по Україні ракети різних типів і дрони. Наслідки атаки

Від 20:00 18 жовтня до 5 ранку 19 жовтня росіяни атакували Донецьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську і Запорізьку області ракетами різних типів і дронами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Це були:

5 балістичних ракет «Іскандер М»;

зенітна керована ракета С-300;

керована авіаційна ракета Х-59;

крилата ракета (тип уточнюють);

9 ударних дронів Shahed.

Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три безпілотники Shahed.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки російської атаки.

У Сумах через удар безпілотника палала двоповерхова будівля. Пожежу загасили. Жертв та постраждалих немає.

У Миколаєві через російський удар загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу. Попередньо, люди не постраждали. У житлових будинках вибиті вікна.

У Миколаївській області горів непрацюючий склад площею 40 кв. м. Без постраждалих.

У Покровському районі Донеччини через обстріл пошкоджена будівля освітнього закладу.

У Запоріжжі рятувальники загасили пожежу на одному з підприємств. Також там пошкоджена одна будівля. Жертв та постраждалих немає.