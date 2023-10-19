У США поліція арештувала понад 300 людей за протест у Капітолії

У США поліція Капітолія арештувала приблизно 300 людей під час масштабної демонстрації в середу проти війни Ізраїлю та ХАМАС.
Про це повідомляє ABC News.
За словами речника поліції, демонстранти також увійшли до будівлі Cannon House через різні точки входу та зібралися в ротонді.
Люди можуть легально зайти до Капітолійського комплексу. Проблеми з законом очікують їх лише у разі початку заворушень.
Деякі політики розкритикували протестувальників.
«Іронія полягає в тому, що Конституція США захищає свободу цих протестувальників бути абсолютними ідіотами. Якби вони були в Газі, їх би обезголовили», — написав конгресмен Раян Зінке, що має офіс у Cannon House.
Акцію організували організації «Єврейський голос за мир» (JVP) та IfNotNow. Вони закликали Конгрес повпливати на припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
- Президент США Байден під час візиту до Ізраїлю заявив, що звернеться до Конгресу за «безпрецедентним пакетом допомоги» для захисту ізраїльської держави від ворогів. Він порівняв напад бойовиків ХАМАС із Голокостом і додав, що цього разу «світ не заплющить очі».